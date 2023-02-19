تبرعات الحملة الشعبية السعودية لتركيا وسوريا تتجاوز 415 مليون ريال

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ارتفعت تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا عبر منصة “ساهم”، حيث تجاوزت نحو 415 مليون ريال؛ وذلك من خلال تبرعات أكثر من 1.7 مليون متبرع.
وتأتي الحملة الشعبية كجزء من استجابة المملكة لإغاثة تركيا وسوريا، بعد أن شهدتا زلزالاً مدمراً قبل أسبوعين تقريباً؛ ما تسبب في مـقتل أكثر من 45 ألف شخص.
وكانت وزارة الداخلية قد شددت على أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يعد الجهة الوحيدة المختصة باستقبال وتسليم التبرعات الموجهة للخارج.
وأشارت إلى أهمية استخدام المنصات الرسمية المعتمدة بالمملكة للتبرعات لضمان وصولها لمستحقيها، مؤكدة أن مخالفة ذلك يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.