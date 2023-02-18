تتويج الأمريكية هانا روبرت بلقب كأس العالم للدراجات الاستعراضية بالدرعية

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فازت اللاعبة الأمريكية هانا روبرت اليوم بلقب بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية، المقامة حالياً في مركز النخبة الرياضي بالدرعية التاريخية، في إطار الجولات العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية.
وتوجت مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء العريفي البطلة الأمريكية بلقب بطولة العالم، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان، والرئيس التنفيذي لمركز النخبة سامي الدهامي.
وحققت اللاعبة الصينية سونجيا شي المركز الثاني في الترتيب العام للمنافسات في نهائي كأس العالم للدراجات الاستعراضية، وحلت ثالثاً الأمريكية بينيغاس بيريس، فيما فاز باللقب في فئة الهواة الروسي جميل زيانوف.
وشارك في منافسات البطولة أفضل الدراجين والدراجات من جميع أنحاء العالم، حيث قدموا مستويات مميزة وأكثر الحركات صعوبة، في البطولة التي حظيت باهتمام كبير، حيث أصبحت الدراجات الاستعراضية رياضة أولمبية، وهو ما رفع مستويات التحدي والمنافسة فيها.
وشهدت البطولة حضور أعداد كبيرة من العائلات برفقة أطفالهم والجمهور بمختلف الفئات من عشاق الرياضات الحضرية في قرية الدرعية الرياضية للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والتجارب المتنوعة.