تتويج ثقة بـ جائزة نضج إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال

كرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات شركة ثقة؛ وذلك لتميزها في تنفيذ إحدى مبادرات الوزارة في رفع مستوى نضج ممارسات إدارة المخاطر وإدارة استمرارية الأعمال، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ليب (LEAP)، في نسخته الثانية الذي تنظمه الوزارة خلال الفترة من 6- 9 فبراير الجاري، بمشاركة محلية ودولية كبيرة، وقام نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي بتسليم الجائزة للشركة.

20 شركة

ويأتي تكريم ثقة ضمن إطار إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الاتصالات والتي تعنى بدعم 20 شركة من شركات القطاع، في تبني الأدلة الإرشادية التي أطلقتها الوزارة في إدارة المخاطر وإدارة استمرارية الأعمال.

وفي تعليقه بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة ثقة الأستاذ أيمن بن عبدالله الفلّاج: يعكس حصولنا على هذا التكريم مدى التطور المتنامي في خدماتنا المقدمة لشركائنا، حيث يدل ذلك على التحسن المتوالي في مجال عمل الشركة وريادتها في ادارة المخاطرة المحتملة وقدرتها على استمرارية الاعمال في كل ما تمر به التقنية من متغيرات، الأمر الذي يزيد من ثقة العملاء في خدماتنا يوما بعد يوم.

وأكد الفلاج أن ثقة، تسخر كافة جهودها وإمكانياتها لصناعة الأثر عبر التحول الرقمي والمساهمة في تحسين جودة أداء الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة في التحول الرقمي لشركائها، معبرًا عن شكره وتقديره لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، على هذا التكريم الذي يمثل حافزًا قويًّا لكل منسوبي الشركة ويدفعهم نحو مزيد من تجويد الأداء ورفع كفاءة الأعمال بالشركة.

أبرز المبادرات الإستراتيجية

تجدر الاشارة إلى أن هذه المبادرة تعد واحدة من أبرز المبادرات الإستراتيجية التي أطلقها مركز إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والتي تهدف للمساهمة في رفع مستوى المرونة في القطاع سعيًا في تمكين الاقتصاد الرقمي وزيادة موثوقية الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتعد شركة ثقة إحدى أبرز الشركات المختصة بتقديم الحلول الذكية وخدمات الأعمال والتي تستهدف الإسهام في تحقيق التحول الرقمي بالسعودية، ومنذ تأسيسها في عام 2012، نجحت الشركة في تحقيق النمو بخطوات متسارعة، وذلك من خلال تزويد شركائها بحلول ذكية مصممة لمساعدتهم على مواجهة التحديات في أعمالهم.