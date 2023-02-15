تثبيت أجهزة تتبع على طيور حبارى برية في محمية الإمام سعود

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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأربعاء، تثبيت أجهزة تتبع بالأقمار الصناعية على طيور حبارى برية في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.
وقال المركز عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “ضمن برنامج التعاون بين المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، تم تثبيت أجهزة تتبع بالأقمار الصناعية على طيور حبارى برية في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية”.
وأشار المركز إلى أن الهدف من وضع أجهزة التتبع، هو رصد تحركات وسلوك الطيور ومقارنتها بالمكاثرة في مراكز الإكثار.