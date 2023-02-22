تجربة فريدة لركوب المنطاد عبر الميتافيرس في سماء العُلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن تجربة فريدة من نوعها تسمح بركوب منطاد الهواء داخل الميتافيرس والإطلاع على تفاصيل قريبة من الموقع الأثري الذي يبلغ عمره 2000 عام.

تجربة الميتافيرس

وتم الإعلان عن التجربة الجديدة في 20 فبراير الجاري، قبل انطلاق مهرجان المناطيد في محافظة العلا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للمنطاد، وستمنح التجربة الجديدة زوارها الافتراضيين نظرة شاملة على نموذج ثلاثي الأبعاد لضريح لحيان الموجود في مدينة الحجر.

كما سيحظى عدد محدود من ضيوف الميتافيرس بفرصة الحصول على رمز غير قابل للاستبدال (NFT) يمكن ارتداؤه، مما سيتيح للزوار خوض العديد من التجارب المستقبلية داخل ميتافيرس العلا.

اكتشاف الحضارة النبطية

وصرح أحمد داوود، المدير التنفيذي للابتكار في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لـ يورونيوز: “لقد وجدنا أننا قادرون على نقل الثقافة والتراث الذي نمتلكه إلى جمهور أوسع بكثير ولعدد أكبر بكثير مما يمكننا تقديمه عادةً عبر الطرق التقليدية”.

وأضاف داوود راكب المنطاد يمكنه المرور عبر المقابر النبطية القديمة المنحوتة أثناء عبورهم موقع الحِجراء الأثري، وهو بقايا مذهلة من الحضارة النبطية التي يعود تاريخها إلى عام 1 قبل الميلاد.

مهرجان العُلا

وأوضح داوود: “كانت الحِجْراء المدينة الرئيسية في أقصى جنوب المملكة النبطية، والتي يعرف معظم الناس أنها موجودة في البتراء، ولكنها أيضًا في العلا”.

يمكن للزوار أيضًا الاستمتاع بتجربة منطاد الهواء الساخن التفاعلية التي توفر مناظر فائقة الواقعية للاحتفال بمهرجان العُلا، تحت رعاية الاتحاد السعودي لمنطاد الهواء.

أهمية التكنولوجيا الناشئة

ويستعد الميتافيرس، بصفته مساحة رقمية تمكن المستخدمين من التفاعل مع بعضهم البعض من خلال شخصياتهم الافتراضية، لإعادة صياغة العديد من الصناعات باستخدام التقنيات الجديدة التي يتيحها والتي تعمل على تبسيط العمليات.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن Strategy& إلى أن التكنولوجيا الناشئة قد تساهم بتحقيق نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بـ15 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث سيكون نصيب المملكة 7.6 مليار دولار من الرقم المذكور.

وأشار التقرير كذلك إلى أن قطاع السياحة والسفر هو القطاع الذي يمكن أن يحقق أقصى عائد من عالم الميتافرس، والذي قُدر بحوالي 3.2 مليار دولار.