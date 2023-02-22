أزياء المرأة السعودية تفرُّد عبر التاريخ ومنذ التأسيس حافلات جماهيرية لمساندة الهلال ضد فولاذ الشرطة تطوق السفارة الأمريكية في لندن الرئيس التنفيذي لـ طيران ناس: يوم التأسيس رافد ملهم لما نشهده من إنجازات تجربة فريدة لركوب المنطاد عبر الميتافيرس في سماء العُلا دياز: جاهزون لمواجهة فولاذ وتحقيق الفوز روبوت بـ 11 لغة لاستقبال زوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة 4 خطوات وقائية عند وجود تسرب للغاز حصيلة مفزعة لضحايا الزلزال المُدمر في اليوم الـ16 مفتشون أمميون يبحثون عن اليورانيوم في طهران
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن تجربة فريدة من نوعها تسمح بركوب منطاد الهواء داخل الميتافيرس والإطلاع على تفاصيل قريبة من الموقع الأثري الذي يبلغ عمره 2000 عام.
مهرجان #فنون_العلا.. مهرجان يضم عدة معارض وفعاليات وورش عمل متعلقة بالفن 🎆قد يهمّك أيضاً
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— روح السعودية (@VisitSaudiAR) February 17, 2023
وتم الإعلان عن التجربة الجديدة في 20 فبراير الجاري، قبل انطلاق مهرجان المناطيد في محافظة العلا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للمنطاد، وستمنح التجربة الجديدة زوارها الافتراضيين نظرة شاملة على نموذج ثلاثي الأبعاد لضريح لحيان الموجود في مدينة الحجر.
كما سيحظى عدد محدود من ضيوف الميتافيرس بفرصة الحصول على رمز غير قابل للاستبدال (NFT) يمكن ارتداؤه، مما سيتيح للزوار خوض العديد من التجارب المستقبلية داخل ميتافيرس العلا.
وصرح أحمد داوود، المدير التنفيذي للابتكار في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لـ يورونيوز: “لقد وجدنا أننا قادرون على نقل الثقافة والتراث الذي نمتلكه إلى جمهور أوسع بكثير ولعدد أكبر بكثير مما يمكننا تقديمه عادةً عبر الطرق التقليدية”.
وأضاف داوود راكب المنطاد يمكنه المرور عبر المقابر النبطية القديمة المنحوتة أثناء عبورهم موقع الحِجراء الأثري، وهو بقايا مذهلة من الحضارة النبطية التي يعود تاريخها إلى عام 1 قبل الميلاد.
وأوضح داوود: “كانت الحِجْراء المدينة الرئيسية في أقصى جنوب المملكة النبطية، والتي يعرف معظم الناس أنها موجودة في البتراء، ولكنها أيضًا في العلا”.
يمكن للزوار أيضًا الاستمتاع بتجربة منطاد الهواء الساخن التفاعلية التي توفر مناظر فائقة الواقعية للاحتفال بمهرجان العُلا، تحت رعاية الاتحاد السعودي لمنطاد الهواء.
ويستعد الميتافيرس، بصفته مساحة رقمية تمكن المستخدمين من التفاعل مع بعضهم البعض من خلال شخصياتهم الافتراضية، لإعادة صياغة العديد من الصناعات باستخدام التقنيات الجديدة التي يتيحها والتي تعمل على تبسيط العمليات.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن Strategy& إلى أن التكنولوجيا الناشئة قد تساهم بتحقيق نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بـ15 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث سيكون نصيب المملكة 7.6 مليار دولار من الرقم المذكور.
وأشار التقرير كذلك إلى أن قطاع السياحة والسفر هو القطاع الذي يمكن أن يحقق أقصى عائد من عالم الميتافرس، والذي قُدر بحوالي 3.2 مليار دولار.