تجربة مخيفة من داخل بيت الرعب في ‎بوليفارد وورلد

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وثق مقطع فيديو تجربة مخيفة خاضها مراسلان من قناة إم بي سي1 من داخل بيت الرعب أحد فعاليات بوليفارد وورلد في الرياض.
تجربة بيت الرعب المخيفة غير في #بوليفارد_وورلد 😱🔥🤣#تقويم_الرياض#MBC1
@MohamdAlmshari@klf_tv pic.twitter.com/3XAXbRxTA5
— MBC1 (@mbc1) February 6, 2023
ونقلت القناة ما حدث للمراسلين من رعب داخل الحجرات والممرات المظلمة التي يتنقلان بداخلها ومفاجئتهما بأشباح مخيفة.
ويظهر الفيديو تعرض المراسلين لشخصيات تشبه الزومبي أثناء مرورهما داخل بيت الرعب وقالوا إن المكان مسكون بـ جن.
ويحاول المراسلان التماسك بعد عبور كل حجرة لكن الأمر يزداد رعباً عندما تظهر الأشباح أمامهما فجأة حتى خرجا من بيت الرعب، موضحان أن التجربة مخيفة لكنها حلوة، وقال أحدهما إن هذه أكثر تجربة رعب عاشها في حياته وقررا الهرب من المكان في النهاية.