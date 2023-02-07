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تعرض مراسلين لشخصيات تشبه الزومبي

تجربة مخيفة من داخل بيت الرعب في ‎بوليفارد وورلد

2023-02-07 الساعة 10:00
تجربة مخيفة من داخل بيت الرعب في ‎بوليفارد وورلد
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو تجربة مخيفة خاضها مراسلان من قناة إم بي سي1 من داخل بيت الرعب أحد فعاليات بوليفارد وورلد في الرياض.

ونقلت القناة ما حدث للمراسلين من رعب داخل الحجرات والممرات المظلمة التي يتنقلان بداخلها ومفاجئتهما بأشباح مخيفة.

الزومبي

ويظهر الفيديو تعرض المراسلين لشخصيات تشبه الزومبي أثناء مرورهما داخل بيت الرعب وقالوا إن المكان مسكون بـ جن.

ويحاول المراسلان التماسك بعد عبور كل حجرة لكن الأمر يزداد رعباً عندما تظهر الأشباح أمامهما فجأة حتى خرجا من بيت الرعب، موضحان أن التجربة مخيفة لكنها حلوة، وقال أحدهما إن هذه أكثر تجربة رعب عاشها في حياته وقررا الهرب من المكان في النهاية.

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