تجربة واقعية لرصد تعامل مستخدمي الطريق مع سيارة الإسعاف

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أجرت هيئة الهلال الأحمر تجربة واقعية من أحد الطرق الرئيسية للمملكة، لرصد تعامل مستخدمي الطريق مع سيارة الإسعاف.
تجربة واقعية .. شاهد كيف تعامَل بعض قائدو السيارات مع مركبات الطوارئ وما تأثير هذه التصرفات على حياة المرضى ..#افسح_الطريق pic.twitter.com/7w641GSqBDقد يهمّك أيضاً
— هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) February 9, 2023
وخلال مقطع فيديو نشرته الهيئة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، مع بداية تلقي البلاغ تم مراقبة سيارة الطوارئ على الطريق، فتنوع سلوك قائدي المركبات في التعامل مع سيارة الطوارئ أحدهم عارض طريقها ليمنع استكمالها السير بل سار عكس الاتجاه، فيما استغل آخر أحد المسافات ليسير أسرع من سيارة الطوارئ، وهنا هو ارتكب مخالفة مرورية لعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات.
ولفتت الهيئة إلى بعض المخالفات التي ارتكبها قائدو السيارات على الطريق وكدات أن تؤدي إلى كوارث مرورية، مشيرًا إلى أفضل تصرف وهو التعاون مع إشارات المرور والالتزام بالتعليمات، حيث إن سيارة الإسعاف وصلت إلى المستشفى في غضون 11 دقيقة، وكان من المفترض أن تصل قبل ذلك في غضون 8 دقائق.
وشددت الهيئة على أن كل دقيقة تفرق في حياة المرضى، مناشدة مستخدمي الطرق بضرورة التعاون مع سيارة الطوارئ.