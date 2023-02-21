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خلال الفترة من 14- 17 مارس المقبل

تحت رعاية ولي العهد.. إطلاق كأس العلا للهجن بحوائز أكثر من 80 مليون ريال

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ مساءً
تحت رعاية ولي العهد.. إطلاق كأس العلا للهجن بحوائز أكثر من 80 مليون ريال
المواطن - واس

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، عن إقامة “كأس العلا للهجن”، خلال الفترة من 14 -17 مارس المقبل، بقيمة إجمالية للجوائز تبلغ أكثر من 80 مليون ريال سعودي.

80 مليون ريال

ويهدف “كأس العلا للهجن” إلى تطوير رياضة الهجن كعنوان لإرث المملكة وثقافتها، وإبرازًا لأصالة العلا وبيئتها الطبيعية الثقافية، وتتويجاً لموسم حافل من سباقات الهجن المتعددة في المملكة والمنطقة، وبقيمة إجمالية للجوائز تبلغ أكثر من 80 مليون ريال سعودي.

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ويضم “كأس العلا للهجن” 16 شوطًا بواقع 6 أشواط مخصّصة لسباقات الماراثون و10 أشواط لسباقات النخبة، كما سيتضمن “كأس العلا للهجن” عدداً من الفعاليات المتنوعّة المتوفرة للحضور تشمل عروضاً فنية وموسيقية وثقافية، وتضم سوقًا تراثيًا فريدًا من نوعه ومعارض فنيّة وحرفية تظهر الثقافة العريقة للهجن.

إرث عريق

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح المدني، أن سباقات الهجن هي إرث المملكة العريق وثقافتها على مر التاريخ، وهي رياضة الأجداد التي انتقلت للآباء والأبناء وحظت باهتمام ودعم كبيرين من قبل القيادة الرشيدة، مضيفا أن للهجن دلالة عميقة متجذّرة في العلا، حيث كانت ملتقى للقوافل.

وأضاف المدني، إن الهيئة تتطلّع لاستضافة وتنظيم هذا الكأس بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن ليُقَدِّمَا معًا للمملكة والعالم حدثًا استثنائيًا يظهر تاريخ وتراث المملكة ويسلّط الضوء على العلا وبيئتها الطبيعية والثقافية وإرثها البشري العريق”.

من جهته أكد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للهجن المهندس محمود سليمان البلوي أن رياضة الهجن تستمر بالنمو والازدهار في المملكة بدعم القيادة الرشيدة واهتمام وحرص سمو وزير الرياضة، لتكون صلة الحاضر بتاريخنا العريق وأصالة ثقافة الهجن.

وفال: إن العلا هي إحدى الوجهات السياحية العالمية ونحرص على تنظيم هذا الكأس العالمي لنشر ثقافة الهجن في المملكة وخارجها وتقديم هذه الرياضة التاريخية ومن قلب العلا التي تعد المتحف الطبيعي النابض بالحياة وجمال الطبيعة، والكأس سيتوّج موسم سباقات الهجن المتعددة التي ننظمها في المملكة وسيسهم في تعزيز انتشار هذه الرياضة للعالم.

ويُعد “كأس العلا للهجن” أحد الفعاليات الرياضية ضمن فعاليات “لحظات العلا” الذي يتضمن عددا من الفعاليات، ومنها الفعاليات الرياضية التي يعد أبرزها كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل، وسباق درب العلا، وطواف السعودية.

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