شرط يمنع مشاركة بطل دوري روشن في كأس العالم للأندية 2023 تحديث جديد لتطبيق واتساب يتيح 3 مزايا مهمة لحظة انزلاق ثعبان ضخم من سقف أحد المنازل بماليزيا عامل تركي مقيم بالرياض سافر للاحتفال بمولوده الجديد فمات بالزلزال شراكة سعودية هندية لجذب السياح والسر في الكريكيت طرح تذاكر مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا غدًا وقف بيع السيارات العاملة بالوقود بداية من 2035 سنجاب مدرب بديلًا للكلاب يكشف عن المخدرات ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على أبها السفير الياباني يهنئ السعودية على استضافة كأس العالم للأندية
أعلن تطبيق التراسل الفوري الواتساب عن تحديث جديد قادم يحمل العديد من المزايا المفيدة.
🏳️ تحديث WhatsApp فيه ميزات بدت توصل للمستخدمين : 🔽
🔘 الان تقدر تستثني من يشوف قصتك – وتخصص المشاهدة '
🔘 امكانية لنشر الملاحظات الصوتية الفورية .
🔘 اختصار الروابط ( يظهر محتوى الموقع) . pic.twitter.com/XTYjHV6pF5قد يهمّك أيضاً
— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) February 14, 2023
وغرد الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة، تويتر، قائلًا: من مزايا تحديث واتساب ما يلي:
– استثناء من يرى قصتك وتخصص المشاهدة.
– إمكانية نشر الملاحظات الصوتية الفورية.
– اختصار الروابط (يظهر محتوى الموقع).