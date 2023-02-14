Icon

شرط يمنع مشاركة بطل دوري روشن في كأس العالم للأندية 2023 Icon تحديث جديد لتطبيق واتساب يتيح 3 مزايا مهمة Icon لحظة انزلاق ثعبان ضخم من سقف أحد المنازل بماليزيا Icon عامل تركي مقيم بالرياض سافر للاحتفال بمولوده الجديد فمات بالزلزال Icon شراكة سعودية هندية لجذب السياح والسر في الكريكيت Icon طرح تذاكر مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا غدًا Icon وقف بيع السيارات العاملة بالوقود بداية من 2035 Icon سنجاب مدرب بديلًا للكلاب يكشف عن المخدرات Icon ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على أبها Icon السفير الياباني يهنئ السعودية على استضافة كأس العالم للأندية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
منها استثناء من يرى قصتك وتخصص المشاهدة

تحديث جديد لتطبيق واتساب يتيح 3 مزايا مهمة

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
تحديث جديد لتطبيق واتساب يتيح 3 مزايا مهمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن تطبيق التراسل الفوري الواتساب عن تحديث جديد قادم يحمل العديد من المزايا المفيدة.

مزايا

وغرد الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة، تويتر، قائلًا: من مزايا تحديث واتساب ما يلي:

– استثناء من يرى قصتك وتخصص المشاهدة.

– إمكانية نشر الملاحظات الصوتية الفورية.

– اختصار الروابط (يظهر محتوى الموقع).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى الخميس على...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى الخميس على...

السعودية اليوم
وزير يغط في نوم عميق على الهواء...
غرائب

وزير يغط في نوم عميق على الهواء...

غرائب
رحيل معمر إماراتي عن 100 عام في...
حصاد اليوم

رحيل معمر إماراتي عن 100 عام في...

حصاد اليوم
رئيس هيئة الترفيه يُدشن منطقة “فيا رياض”
السعودية اليوم

رئيس هيئة الترفيه يُدشن منطقة “فيا رياض”

السعودية اليوم
ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...
الرياضة

ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...

الرياضة
“المواطن” ترصد انطلاق مشروع الرياض الخضراء بحي...
السعودية اليوم

“المواطن” ترصد انطلاق مشروع الرياض الخضراء بحي...

السعودية اليوم
المملكة تتربع على عرش البورصات العربية بـ2.7...
السوق

المملكة تتربع على عرش البورصات العربية بـ2.7...

السوق
مشاهد توثق لحظة تحطم منزل في هاواي...
غرائب

مشاهد توثق لحظة تحطم منزل في هاواي...

غرائب