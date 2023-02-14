تحديث جديد لتطبيق واتساب يتيح 3 مزايا مهمة

أعلن تطبيق التراسل الفوري الواتساب عن تحديث جديد قادم يحمل العديد من المزايا المفيدة.

مزايا

وغرد الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة، تويتر، قائلًا: من مزايا تحديث واتساب ما يلي:

– استثناء من يرى قصتك وتخصص المشاهدة.

– إمكانية نشر الملاحظات الصوتية الفورية.

– اختصار الروابط (يظهر محتوى الموقع).