أنطونيو يُحفز لاعبي الاتفاق ويبدأ الاستعداد للرائد أسباب تغير لون مياه البحر المتوسط في الإسكندرية الزعاق: أغلب النجوم غير موجودة في الحقيقة تحديث جديد لسناب شات لحل مشكلة اختفاء المشاهدات من الستوري قائمة المنتخب السعودي للشباب بكأس آسيا 2023 جانتس يحمل نتنياهو المسؤولية عن إشعال الأوضاع بالقرى الفلسطينية احتراق البخور شديد السمية يشبه مواد التبغ والسجائر وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله أكثر من 23 مبادرة نسائية خلال رمضان في الحرمين الشريفين وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن في 6 مدن
أعلن الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي عن نزول تحديث جديد بسناب شات وحل الخلل في التطبيق.
وقال السبيعي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: نزل تحديث جديد للسناب وانحلت المشكلة.
وفي تغريدة سابقة قال الخبير التقني: هناك خلل في سناب شات طير المشاهدات من الستوري.
وكان عبدالعزيز الرشيد قد غرد عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: هناك مشكلة عامة حاليًّا في سناب شات وهي اختفاء المنشورات في الستوري لدى الحسابات الموثقة.
وأرفق الخبير التقني صورة توضح اختفاء المنشورات في الستوري لدى الحسابات الموثقة.