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بعد اختفائها من الحسابات الموثقة وغير الموثقة

تحديث جديد لسناب شات لحل مشكلة اختفاء المشاهدات من الستوري

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
تحديث جديد لسناب شات لحل مشكلة اختفاء المشاهدات من الستوري
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي عن نزول تحديث جديد بسناب شات وحل الخلل في التطبيق.

حل المشكلة

وقال السبيعي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: نزل تحديث جديد للسناب وانحلت المشكلة.

وفي تغريدة سابقة قال الخبير التقني: هناك خلل في سناب شات طير المشاهدات من الستوري.

اختفاء المنشورات

وكان عبدالعزيز الرشيد قد غرد عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: هناك مشكلة عامة حاليًّا في سناب شات وهي اختفاء المنشورات في الستوري لدى الحسابات الموثقة.

وأرفق الخبير التقني صورة توضح اختفاء المنشورات في الستوري لدى الحسابات الموثقة.

 

 

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