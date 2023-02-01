تحديث جديد من آبل لتعزيز حماية الحسابات

أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل، عن إتاحة تحديث جديد ومهم لحماية حسابات مستخدمي آبل آي.دي وآي كلاود للحوسبة السحابية، باستخدام مفاتيح أمن لمنع القراصنة ولصوص الهويات والمتطفلين، من الوصول إلى الحسابات.

ومفاتيح الأمن، هي عبارة عن أجهزة صغيرة تتصل بفتحات يو.إس.بي أو لايتنينغ في الأجهزة أو مع وصلات البيانات اللاسلكية إن.إف.سي، أثناء تسجيل المستهلك للدخول إلى الجهاز أو الحساب الخاص به.

أهمية مفتاح الأمن

ونظراً لآن تسجيل الدخول في هذه الحالة يحتاج إلى وجود مفتاح الأمن، فإنه من المستحيل على القراصنة التسلل إلى الجهاز أو الحساب عن بعد بسبب عدم وجود المفتاح الخاص بالمستخدم لديهم.

كما أن مفتاح الأمن لن يعمل مع مواقع تسجيل الدخول المزيفة، لذلك يمكنها التصدي لمحاولات القرصنة التي تحاول خداع المستخدم لكي يكتب كلمة المرور الخاصة به على موقع مزيف، بحسب موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

وجاء دعم آبل لتقنية لوج إن تك مع الإصدار الجديد لنظام التشغيل آي.أو.إس 16.3وماك أو.إس 13.2، حيث كشفت آبل تفاصيل كيفية استخدام مفاتيح الأمن مع الهواتف الذكية آيفون والكمبيوتر اللوحي آي باد والكمبيوتر الشخصي ماك.

حماية البيانات

وتفرض الشركة على المستخدم استخدام مفتاحي أمن على الأقل حتى تضمن الحماية لأجهزته وحساباته.

وتعمل شركة آبل خلال الشهور الأخيرة لتشديد تقنيات الأمن مدفوعة بعمليات اختراق هواتف آيفون بما في ذلك برنامج التجسس بيغاسوس الذي تنتجه شركة إن.إس.أو جروب الإسرائيلية.

وفي ديسمبر الماضي طرحت الشركة خيار “حماية البيانات المتقدم” (آدفانسد داتا بروتاكشن)، ليعطي خيار تشفير أقوى للبيانات المخزنة على خدمة الحوسبة السحابية آي كلاود.