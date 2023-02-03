تحذيرات من استخدام قطرات العين المرطبة EzriCare

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري، اليوم الجمعة: إن مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية منعت قطرات العين المرطبة إيزري كير EzriCare، برغم من كتابة خالية من المواد الحافزة إلا أن هذا جعلها مسببة للالتهابات.

وأوضح الخضيري على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” أن مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية تلقى تقارير عن التهابات القرنية والسوائل داخل العين والمسالك الهوائية والمسالك البولية بالإضافة إلى تعفن الدم.

وقف الاستخدام

وفي وقت سابق من اليوم، طالب مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية من مقدمي الرعاية الصحية والمستهلكين بالتوقف عن استخدام قطرة “إيزري كير”، فيما تجري تحقيقًا حول ما لا يقل عن 55 حالة عدوى توزعت على 12 ولاية، تسببت بحالات فقدان دائم للبصر، والاستشفاء، ووفاة واحدة.

وأفاد معظم المصابين بالعدوى أنهم استخدموا قطرات العين المرطبة (الدموع الاصطناعية)، وكان منتج “إيزري كير” EzriCare الأكثر شيوعًا، وفقًا للوكالة.

وتعد قطرات العين هذه خالية من المواد الحافظة، ما يعني أنها لا تحتوي على مكونات تمنع نمو البكتيريا.

أضرارها

وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض أنّها تلقت تقارير عن التهابات القرنية، والسوائل داخل العين، والمسالك الهوائية، والمسالك البولية، بالإضافة إلى تعفن الدم.

وكشف اختبار زجاجات مفتوحة من “إيزري كير” عن وجود بكتيريا الزائفة الزنجارية المقاومة لمجموعة واسعة من المضادات الحيوية مثل “سيفيبيم” و”سيفتازيديم” وغيرهما.

ولفتت الوكالة إلى أنّ البكتيريا الموجودة في الزجاجات المفتوحة قد تكون ناتجة عن التلوث، إما أثناء الاستخدام، أو أثناء عملية التصنيع. ولا يزال اختبار الزجاجات المغلقة مستمرًّا.

توضيح الشركة

من جهتها، أوضحت شركة “إيزري كير” EzriCare التي تتخذ من نيوجيرسي مقرًّا لها، في بيان، أنّها بعدما علمت بالتحقيق الذي جرى في 20 يناير الماضي، “اتخذت على الفور إجراءات لوقف أي توزيع أو بيع إضافي لقطرات العين المرطبة (الدموع الاصطناعية) EzriCare”.

وتابعت: “نبذل أقصى الجهود للتواصل مع العملاء بغية إبلاغهم بعدم الاستمرار في استخدام المنتج”.

وتُصنّع قطرات العين في الهند، وقالت الشركة: “إننا نفهم أن المنتج ذاته يُسوَّق أيضًا تحت أسماء تجارية أخرى”.

وأشارت شركة “إيزري كير”، إلى أن الشركة المصنّعة، وهي Global Pharma Healthcare PVT Limited، تعمل مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وتحث مراكز مكافحة الأمراض مقدمي الرعاية الصحية على وقف استخدام الدموع الاصطناعية “إيزري كير” EzriCare فورًا.

كما تنصح مراكز مكافحة الأمراض المستهلكين بالتوقف عن استخدام قطرات العين “إيزري كير” EzriCare، وطلب منتجات بديلة إذا أوصى مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم باستخدامها.