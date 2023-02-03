Icon

نتائج الهلال في أول مباراة له بـ كأس العالم للأندية Icon تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات في الباحة Icon التأمينات توضح آلية توزيع المعاش على المستحقين Icon جارسيا: رونالدو لم يكن سعيدًا بأداء النصر Icon خريجة صيدلة تشكو مضايقات مديرها: تقدمت بشكاوى دون جدوى Icon أرقام رونالدو أمام الفتح Icon تحذيرات من استخدام قطرات العين المرطبة EzriCare Icon إغلاق خدمات مجانية يقدمها تويتر بداية من 9 فبراير Icon وليد الفراج : النصر متوتر ورونالدو لا يتعاون أحد معه ! Icon الهلال يُنهي تحضيراته لمواجهة الوداد المغربي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
صحة وطب‎
تسبب التهابات القرنية والمسالك البولية

تحذيرات من استخدام قطرات العين المرطبة EzriCare

2023-02-03 الساعة 11:34
تحذيرات من استخدام قطرات العين المرطبة EzriCare
المواطن - فريق التحرير

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري، اليوم الجمعة: إن مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية منعت قطرات العين المرطبة إيزري كير EzriCare، برغم من كتابة خالية من المواد الحافزة إلا أن هذا جعلها مسببة للالتهابات.

وأوضح الخضيري على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” أن مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية تلقى تقارير عن التهابات القرنية والسوائل داخل العين والمسالك الهوائية والمسالك البولية بالإضافة إلى تعفن الدم.

قد يهمّك أيضاً
Img

استضافة السعودية كأس آسيا 2027 تتويج لعناية ولي العهد بقطاع الرياضة

Img

خالد الفهيد يودع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بعد أكثر من 17 عامًا

وقف الاستخدام

وفي وقت سابق من اليوم، طالب مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية من مقدمي الرعاية الصحية والمستهلكين بالتوقف عن استخدام قطرة “إيزري كير”، فيما تجري تحقيقًا حول ما لا يقل عن 55 حالة عدوى توزعت على 12 ولاية، تسببت بحالات فقدان دائم للبصر، والاستشفاء، ووفاة واحدة.

وأفاد معظم المصابين بالعدوى أنهم استخدموا قطرات العين المرطبة (الدموع الاصطناعية)، وكان منتج “إيزري كير” EzriCare الأكثر شيوعًا، وفقًا للوكالة.

وتعد قطرات العين هذه خالية من المواد الحافظة، ما يعني أنها لا تحتوي على مكونات تمنع نمو البكتيريا.

أضرارها

وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض أنّها تلقت تقارير عن التهابات القرنية، والسوائل داخل العين، والمسالك الهوائية، والمسالك البولية، بالإضافة إلى تعفن الدم.

وكشف اختبار زجاجات مفتوحة من “إيزري كير” عن وجود بكتيريا الزائفة الزنجارية المقاومة لمجموعة واسعة من المضادات الحيوية مثل “سيفيبيم” و”سيفتازيديم” وغيرهما.

ولفتت الوكالة إلى أنّ البكتيريا الموجودة في الزجاجات المفتوحة قد تكون ناتجة عن التلوث، إما أثناء الاستخدام، أو أثناء عملية التصنيع. ولا يزال اختبار الزجاجات المغلقة مستمرًّا.

توضيح الشركة

من جهتها، أوضحت شركة “إيزري كير” EzriCare التي تتخذ من نيوجيرسي مقرًّا لها، في بيان، أنّها بعدما علمت بالتحقيق الذي جرى في 20 يناير الماضي، “اتخذت على الفور إجراءات لوقف أي توزيع أو بيع إضافي لقطرات العين المرطبة (الدموع الاصطناعية) EzriCare”.

وتابعت: “نبذل أقصى الجهود للتواصل مع العملاء بغية إبلاغهم بعدم الاستمرار في استخدام المنتج”.

وتُصنّع قطرات العين في الهند، وقالت الشركة: “إننا نفهم أن المنتج ذاته يُسوَّق أيضًا تحت أسماء تجارية أخرى”.

وأشارت شركة “إيزري كير”، إلى أن الشركة المصنّعة، وهي Global Pharma Healthcare PVT Limited، تعمل مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وتحث مراكز مكافحة الأمراض مقدمي الرعاية الصحية على وقف استخدام الدموع الاصطناعية “إيزري كير” EzriCare فورًا.

كما تنصح مراكز مكافحة الأمراض المستهلكين بالتوقف عن استخدام قطرات العين “إيزري كير” EzriCare، وطلب منتجات بديلة إذا أوصى مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم باستخدامها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ...
السعودية اليوم

مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ...

السعودية اليوم
كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل
العالم

كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل

العالم
سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على معظم...
السعودية اليوم

سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على معظم...

السعودية اليوم
استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد...
السعودية اليوم

استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تعلن حصول 4 كليات وأكاديميتين...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تعلن حصول 4 كليات وأكاديميتين...

السعودية اليوم
3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو...
أخبار أمنية

3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو...

أخبار أمنية
ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم...
الرياضة

ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم...

الرياضة
كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد
الرياضة

كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد

الرياضة