اكتشاف نقوش مسندية ومعثورات أثرية نادرة بموقع الأخدود في نجران سيناريو الموسم الماضي يُصعب مباراة الاتفاق والاتحاد تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني البصل يشعل أزمة عابرة للحدود عبر السوشال ميديا منتدى الرياض الدولي الإنساني فرصة فريدة لإحداث التغيير الهادف فيديو جديد يوثق اهتزاز الأرض والسيارات أثناء زلزال تركيا فاعل خير يتبرع بـ 500 ألف ريال لمتضرري الزلزال فهد بن نافل يحسم موقفه من الترشح لفترة جديدة سيدة تنجب 5 توائم في حالة نادرة بين كل 52 مليون امرأة توقيع عقود أكبر مشروع حافلات بين المدن السعودية عبر 76 مسارًا
حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من ثغرات خطيرة في متصفح فايرفوكس.
وأشار المركز عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إلى Mozilla أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتجات التالية: Firefox ESR، Firefox.
ولفت المركز إلى أن تلك الثغرات تمكن المهاجم من استغلالها في تنفيذ ما يلي: أعطال في الذاكرة، الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات الحساسة، تعديل/كتابة غير مصرح بها على الذاكرة، هجمات الخداع، ثغرة (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة، الوصول إلى خارج صلاحيات المعطاة للذاكرة المحددة.
وفيما يخص الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Mozilla توضيحًا لهذه التحديثات، مشيرًا إلى أن Firefox يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.
ولطريقة تحديث Firefox اضغط هنا.