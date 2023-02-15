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ثغرات خطيرة في متصفح فايرفوكس

تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٧ مساءً
تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني
المواطن - فريق التحرير

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حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من ثغرات خطيرة في متصفح فايرفوكس.

وأشار المركز عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إلى Mozilla أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتجات التالية: Firefox ESR، Firefox.

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التهديدات الأمنية

ولفت المركز إلى أن تلك الثغرات تمكن المهاجم من استغلالها في تنفيذ ما يلي: أعطال في الذاكرة، الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات الحساسة، تعديل/كتابة غير مصرح بها على الذاكرة، هجمات الخداع، ثغرة (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة، الوصول إلى خارج صلاحيات المعطاة للذاكرة المحددة.

طرق الوقاية

وفيما يخص الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Mozilla توضيحًا لهذه التحديثات، مشيرًا إلى أن Firefox يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.

ولطريقة تحديث Firefox اضغط هنا.

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