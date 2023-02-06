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أكدت أنها لا تطلب تحويل مبالغ مالية لها

تحذير من سفارة السعودية في واشنطن لجميع المواطنين

2023-02-06 الساعة 8:32
تحذير من سفارة السعودية في واشنطن لجميع المواطنين
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت سفارة المملكة في واشنطن، بيانًا تحذيريًّا إلحاقيًّا لما سبق نشره من السفارة؛ نظرًا لما تم رصده من حالات احتيال متكررة.

وأشار البيان إلى تعرض بعض المواطنين لعمليات احتيال مالي من قبل أشخاص مجهولين ينتحلون شخصية موظفين في السفارة ويتواصلون مع ضحاياهم عبر الرسائل النصية أو الإلكترونية.

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وتابع البيان، أنهم يستخدمون برامج إلكترونية تظهر بأن رقم المتصل هو رقم سفارة المملكة بواشنطن أو رقم الملحقية الثقافية بواشنطن أو أن عنوان البريد الإلكتروني للمرسل ينتمي لقائمة العناوين التابعة للسفارة ويقومون بطلب تحويل مبالغ مالية.

وأضافت السفارة: في حال امتناع المواطنين يقوم هؤلاء الأشخاص بتهديدهم بتحويلهم إلى الجهات الأمنية بالولايات المتحدة أو الملاحقة الدولية.

تحذير

‏واستطرد البيان: تود السفارة التأكيد على المواطنين الكرام أن هذه المكالمات ورسائل البريد الإلكترونية ليست صادرة من السفارة أو الملحقية الثقافية، رغم ظهور الأرقام الهاتفية والعناوين الخاصة بها، مما يؤكد أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون تطبيقات هاتفية وبرامج إلكترونية لغرض النصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة.

مشاكل وهمية

وتابعت: وذلك بإيهام المواطنين بوجود مشاكل ضدهم بسبب شهادات دراسية أو دورات حصلوا عليها من جامعة عن بعد، أو تصديق الشهادات الجامعية أو طلب إلغاء منحة دراسية، وأن عليهم دفع مبالغ مالية لحسابات خارج المملكة لتوثيق شهاداتهم أو التصديق عليها، أو لتعديل وضعهم القانوني، أو توكيل محامٍ عن طريقهم أو غير ذلك من الأسباب الوهمية الأخرى التي قد يزعمونها في المستقبل.

‏كما تؤكد السفارة أنها لا تقوم بالطلب من المواطنين تحويل مبالغ مالية لها أو لأي جهة أخرى في أي حال من الأحوال، وأن دورها هو تقديم الخدمات للمواطنين وفقًا للاختصاصات المحددة في حال طلب الخدمة من المواطنين السعوديين عبر الأقسام والقنصليات التي تتبع السفارة.

وتهيب السفارة بالمواطنين في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية أخذ الحيطة والحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الاتصالات المشبوهة وتجاهلها وعدم تحويل أي مبلغ مالي لهم. كما أن السفارة تعمل مع الجهات المسؤولة عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة التحقيق في هذه المحاولات وحماية حقوق المواطنين.

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