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سواء بقصد زف البشرى أو البحث عن سبق

تحذير: نشر المعلومات السرية عبر مواقع التواصل جريمة موجبة للعقاب

2023-02-05 الساعة 7:13
تحذير: نشر المعلومات السرية عبر مواقع التواصل جريمة موجبة للعقاب
المواطن - فريق التحرير

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حذر المحامي خالد اليوسف من نشر المعلومات السرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي كسبق لحدث.

وأضاف اليوسف، خلال حواره لبرنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية”، أن نشر تلك المعلومات كسبق أو بشرى يعد جرمًا يعاقب عليه النظام، مشيرًا إلى أن النظام يجرم أيضًا إفشاء الأسرار.

فعل مُجرم

وأشار اليوسف، أن البعض يأخذه الحماس ويقع في ذلك الخطأ ويكون ذلك الفعل مجرمًا، سواء حدث بأي شكل، بينما يعتقد من يفعل ذلك أنه في منأى عن العقوبة والتتبع من قبل الجهات المختصة التي تبذل جهودًا كبيرة في ذلك، كما أن اللائحة التنفيذية نصت على سجل لحركة هذا المستند الرسمي والمعلومة الرسمية لمنع إفشائها.

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