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رفع أسعار الفائدة في المملكة وغيرها

تحركات البنوك المركزية الخليجية بعد قرار الفيدرالي

2023-02-02 الساعة 12:33
تحركات البنوك المركزية الخليجية بعد قرار الفيدرالي
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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جاءت تحركات البنوك المركزية الخليجية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

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رفع الفائدة

وقالت صحيفة المونيتور، اليوم الخميس، إن معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج قررت رفع معدلات الفائدة الرئيسية بعد أن رفعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي ربع نقطة مئوية.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف 25 نقطة أساس، مما يمثل موقفًا أقل حدة بعد سلسلة من الارتفاعات الكبيرة. وأكد المجلس أنه سيستمر في رفع أسعار الفائدة ضمن معركته لمواجهة التضخم في الولايات المتحدة.

موقف الخليج

وتميل دول الخليج المصدرة للنفط لأن تحذو حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بحركات أسعار الفائدة ويربط معظمها عملاتها المحلية بالدولار.

وبعد أن رفعت الولايات المتحدة أسعار الفائدة، قررت المملكة والإمارات العربية المتحدة أسعار الفائدة، بينما امتنعت قطر عن رفع أسعار فائدتها.

المملكة والإمارات

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25٪ ، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لخفض التضخم.

وأعلن كل من البنك المركزي السعودي والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ومصرف البحرين المركزي في وقت لاحق أنهم سيرفعون أسعار الفائدة بنفس النسبة، وفقًا لبيانات صحفية منفصلة من البنوك.

ورفع مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس أيضًا. وذكر المصرف أن سعر الفائدة على الودائع لأسبوع ارتفع إلى 5.5% وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 5.25%.

الكويت والبحرين

وكان المركزي الكويتي، قبل أسبوع، قد قرر رفع سعر الخصم نصف نقطة مئوية من 3.50% إلى 4% اعتبارًا من 26 يناير.

من جهة أخرى، قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، وقال إنه سيبقي على سعر فائدة الإيداع وفائدة الإقراض وإعادة الشراء عند 5% و5.5% و5.25% على التوالي. وقال المصرف في بيان “يهدف مصرف قطر المركزي أن تكون أسعار الفائدة الحالية عند مستويات مناسبة لدعم النمو الاقتصادي”.

تصنيف فيتش

قالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش ومقرها نيويورك، في تقرير الشهر الماضي، إن التضخم في قطر سينخفض من 5٪ إلى أقل من 2.9٪ في عام 2023 بسبب انخفاض أسعار السلع العالمية وارتفاع أسعار الفائدة السابقة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في قطر بنسبة 5.9٪ على أساس سنوي في ديسمبر 2022. ويستخدم هذا المؤشر لقياس التضخم. وقالت الحكومة القطرية إن الارتفاع يرجع إلى تأثيرات المونديال، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وجاء قرار قطر مفاجأة إلى حد ما، بينما توقعت وكالة فيتش أن ترفع قطر أسعار الفائدة جنبًا إلى جنب مع الاحتياطي الفيدرالي في أوائل عام 2023.

 

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