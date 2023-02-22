تحطم طائرة أمريكية قرب مطار بيل وهيلاري كلينتون الوطني

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تحطمت طائرة صغيرة، أمس، خارج مصنع في عاصمة ولاية أركانصو الأمريكية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
ووفقًا للفتنانت كودي بورك، المتحدث باسم مكتب شرطة مقاطعة بولاسكي، فقد تحطمت الطائرة ذات المحركين خارج مصنع (إم 3) في مدينة ليتل روك، على بعد ميلين جنوب مطار بيل وهيلاري كلينتون الوطني.
ولم يكن لدى بورك تفاصيل عن عدد الأشخاص على متن الطائرة أو مدى الإصابات أو سبب التحطم.