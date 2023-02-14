تحليل سلوك قاصدي المسجد الحرام من أعلى نقطة ببرج الساعة

السعودية تبني 3 آلاف مبنى مؤقت لإيواء متضرري الزلزال شرط يمنع مشاركة بطل دوري روشن في كأس العالم للأندية 2023 تحديث جديد لتطبيق واتساب يتيح 3 مزايا مهمة لحظة انزلاق ثعبان ضخم من سقف أحد المنازل بماليزيا عامل تركي مقيم بالرياض سافر للاحتفال بمولوده الجديد فمات بالزلزال شراكة سعودية هندية لجذب السياح والسر في الكريكيت طرح تذاكر مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا غدًا وقف بيع السيارات العاملة بالوقود بداية من 2035 سنجاب مدرب بديلًا للكلاب يكشف عن المخدرات ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على أبها
قامت وكالة الرئاسة للتفويج وإدارة الحشود، ممثلة في الإدارة العامة للتفويج، بعملية مراقبة وتسجيل سلوك قاصدي المسجد الحرام من أعلى نقطه متاحة من برج الساعة؛ وذلك لتحليلها وتحديد الملاحظات والحلول المقترحة المتاحة.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة التفويج، سعادة المهندس ريان بن عبدالكريم سقطي، أن هذه الخطوة تأتي لتطوير شمولية الخطط الميدانية المطروحة والتي تواكب الواقع والإمكانيات وقد استمرت مراقبة وتسجيل سلوكيات وأعمال التفويج بالمسجد الحرام لأكثر من 360 دقيقة متواصلة، وسيتم تحليلها ومراجعتها ضمن أعمال الأيام القادمة لتقديم وتطوير أعمال الإدارة العامة للتفويج بالمسجد الحرام.
ويأتي ذلك ضمن توجيهات ودعم وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود، المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، وبإشراف مباشر من مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة- حفظها الله- بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.