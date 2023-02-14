تحليل سلوك قاصدي المسجد الحرام من أعلى نقطة ببرج الساعة

قامت وكالة الرئاسة للتفويج وإدارة الحشود، ممثلة في الإدارة العامة للتفويج، بعملية مراقبة وتسجيل سلوك قاصدي المسجد الحرام من أعلى نقطه متاحة من برج الساعة؛ وذلك لتحليلها وتحديد الملاحظات والحلول المقترحة المتاحة.

360 دقيقة متواصلة

وأوضح مدير عام الإدارة العامة التفويج، سعادة المهندس ريان بن عبدالكريم سقطي، أن هذه الخطوة تأتي لتطوير شمولية الخطط الميدانية المطروحة والتي تواكب الواقع والإمكانيات وقد استمرت مراقبة وتسجيل سلوكيات وأعمال التفويج بالمسجد الحرام لأكثر من 360 دقيقة متواصلة، وسيتم تحليلها ومراجعتها ضمن أعمال الأيام القادمة لتقديم وتطوير أعمال الإدارة العامة للتفويج بالمسجد الحرام.

ويأتي ذلك ضمن توجيهات ودعم وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود، المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، وبإشراف مباشر من مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة- حفظها الله- بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.