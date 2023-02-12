تداول السعودية تعلن موعد إجازة يوم التأسيس

أعلنت “تداول السعودية” أن إجازة يوم التأسيس سوف تكون يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023.

وقالت تداول، في بيان لها اليوم الأحد، إن التداول سيستأنف بعد الإجازة يوم الخميس 23 فبراير 2023.

ذكرى يوم التأسيس

ويعتبر يوم 22 فبراير من كل عام إجازة رسمية، للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية باسم “يوم التأسيس”. وذلك لأنه منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727 هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى.

ويكون يوم التأسيس إجازة رسمية لكلا القطاعين العام والخاص.