تداول تعلن انخفاض الأرباح إلى 425 مليون ريال في 2022

أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، اليوم الأحد، انخفاض أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 27.7% إلى قرابة 425 مليون ريال في 2022، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت قيمة الأرباح فيها 588 مليون ريال.

سبب تراجع الأرباح

وأرجعت سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 8.1% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من مليون ريال خلال عام 2022م مقارنةً بـ1,1 مليون ريال في 2021، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في إيرادات التداول وإيرادات خدمات ما بعد التداول بسبب انخفاض أنشطة التداول بنسبة 23.0%.

المصاريف التشغيلية

وأوضحت أن المصاريف التشغيلية ارتفعت بنسبة 16.6% على أساس سنوي من 552.5 مليون ريال إلى 644.3 مليون ريال، ويعود ذلك إلى الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها، مدفوعةً بسبب الزيادة في أعداد الموظفين وذلك حسب خطة المجموعة، في حين انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 26.9% على أساس سنوي من 670.6 مليون ريال إلى 490.3 مليون ريال، بسبب انخفاض الإيرادات التشغيلية للمجموعة مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.

ولفتت إلى أن إجمالي الربح للمجموعة انخفض بنسبة 18.0% على أساس سنوي من 834.3 مليون ريال إلى 683.7 مليون ريال بسبب انخفاض في الإيرادات التشغيلية مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة، مشيرة إلى أنها أوصت بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 23.1% من رأس المال بواقع 2.31 ريال للسهم على مساهمي الشركة عن العام المالي 2022.