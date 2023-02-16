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ضمن مبادرات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات

تدريب 3 آلاف موجه طلابي لتنمية قدراتهم الوقائية

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ مساءً
تدريب 3 آلاف موجه طلابي لتنمية قدراتهم الوقائية
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت وزارة التعليم، اليوم الخميس، المرحلة الثانية من مبادرة “درع” للتعليم العام، إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات؛ لتدريب الموجهين والموجهات الطلابيين بمدارس التعليم في كافة المراحل الدراسية، وتنمية مهاراتهم في مجال تنمية مهارات الوقاية، والتدخل لحماية الطلاب والطالبات من خطورة وأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، بما يسهم في تحصين الطلبة، وإكسابهم المعارف والمهارات الحياتية الداعمة لبناء شخصيتهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية المجتمعية.

تأهيل الموجهين

وتستهدف الوزارة ممثلةً في الإدارة العامة للتوجيه الطلابي بوكالة التعليم العام تدريب ما يزيد على 3000 موجه طلابي في جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، من خلال تقديم عدد من البرامج التدريبية؛ لتأهيلهم في المجالات ذات الصلة بطرق التوعية وأساليب الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وتمكينهم من خدمة وطنهم ومجتمعهم.

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حماية استباقية للطلاب

وتسعى وزارة التعليم من خلال مبادرة “درع” للتعليم العام التي شهدت المرحلة الأولى منها تدريب أكثر من 100 مدرّب مركزيّ في جميع إدارات التعليم، إلى تنمية مهارات الموجه الطلابي، بما يسهم في توفير نوع من الوقاية والحماية الاستباقية للطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي، وتعزيز صحتهم النفسية والاجتماعية، وكذلك رفع مستوى الوعي والإدراك لديهم حول مخاطر المخدرات وأضرار المؤثرات العقلية، وإيجاد بيئة تعليمية مناسبة، وتعزيز القيم والأخلاق الحميدة والسلوك الإيجابي في نفوس الطلبة.

 

 

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