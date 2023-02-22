تدشين رابطة مرشدي عسير السياحيين موسكو: بايدن لم يجرؤ على زيارة كييف دون مطالبتنا بضمان سلامته وظائف شاغرة في شركة سيمينس في 3 مدن بوليفارد رياض سيتي تستعيد ذكرى 3 قرون من الحضارة السعودية أول تعليق من علي البليهي بعد أزمته مع جماهير شباب الأهلي توافد كبير على بوليفارد سيتي للاحتفال بيوم التأسيس ملك المغرب يتعرض لوعكة صحية طالبان تحظر بيع واستخدام موانع الحمل 15 وظيفة شاغرة لدى أرامكو الطبي لقطات من عرض عسكري وحضور كبير في الدرعية بمناسبة يوم التأسيس
تزامنًا مع اليوم العالمي للمرشد السياحي، الذي يوافق 21 من شهر فبراير من كل عام، تم تدشين رابطة مرشدي عسير السياحيين في حفل مبسط وبهيج وبحضور عدد من المرشدين والمرشدات السياحيين بالمنطقة.
وتم ترشيح المرشد السياحي عبدالله بن محمد ناصر رئيسًا للرابطة، والمرشد السياحي فهد بن علي آل مقبل نائبًا للرئيس وعضوية كلٍّ من: المرشد السياحي محمد بن زايد آل مشافع، والمرشد السياحي علي بن عبدالله الشهري، والمرشد السياحي عبدالله بن حمد الشهراني، والمرشد السياحي سعد بن أحمد آل سحاب، والمرشد السياحي علي بن حسن العساس.
ويأتي ذلك للارتقاء بالدور الذي يقوم به المرشد السياحي وفق ما تنص عليه رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للنهوض بالسياحة الداخلية.