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بمشاركة جمعية سفراء التراث

تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية للطهاة

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ مساءً
تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية للطهاة
المواطن - فريق التحرير

ينطلق معرض الشواء العالمي، الثلاثاء القادم الموافق الرابع عشر من فبراير، في درة الرياض، بمشاركة الجمعية السعودية للطهاة وجمعية سفراء التراث.

فعاليات المعرض

وأفادت مديرة العلاقات العامة عبير الوعل، بأن المعرض يحوي العديد من الفعاليات المصاحبة، كمسابقة الطهي، وورش تدريبية، وأجنحة متخصصة بالغذاء، بالإضافة إلى أحدث معدات ولوازم الشواء، ليكون المعرض ملتقى يجمع المختصين والهواة لتسليط الضوء على ما يشهده هذا القطاع الذي يساهم في تنمية السياحة وتوسيع دائرة النشاط الاقتصادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في دفع عجلة التنمية لتحقيق رؤيتنا الطموحة ٢٠٣٠.

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حدث طهي عالمي

من جانب آخر ذكر الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للمعرض الأستاذ زياد الخطيب أن هذا المعرض هو الأول من نوعه إذ إنه يستقطب عدد كبير من الطهاة العالميين، ويتيح الفرصة للزوار بالتذوق وإبداء آرائهم، والاستفادة من البرامج والاستمتاع بالعروض المصاحبة، كما أبدى الخطيب إعجابه بهذه الفعاليات التي جاءت ضمن النهضة التي شهدتها المملكة العربية السعودية، مما جعلها وجهة عالمية للفعاليات العالمية.

طريقة الانضمام

ويضم المعرض، لمدة أربعة أيام، عددًا من الطهاة العالميين والمحليين المؤثرين ومتخذي القرار والمستثمرين في عالم الشواء والمهتمين بالطهي.
ويستقبل المعرض يستقبل زواره من خلال التسجيل عبر الرابط الخاص بالمعرض bit.ly/3IO8jw7 الذي سيغلق أبوابه يوم الجمعة السابع عشر من شهر فبراير الجاري.

 

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