تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية للطهاة

لقطات من تتويج النصر بـ الدوري السعودي للسيدات في نسخته الأولى مكافأة مالية مجموعها 100 مليون ريال لـ الهلال بعد التتويج بالفضية فرنسا تحترق مع اندلاع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين ريال مدريد بطلًا لـ كأس العالم للأندية بعد فوزه على الهلال فييتو يضيف ثالث أهداف الهلال فينسيوس جونيور يسجل خامس أهداف ريال مدريد البرلمان العربي يناقش الأمن الغذائي بحضور رئيس الشورى لحظة انهيار الأنقاض على فريق الإنقاذ في تركيا لوسيانو فييتو يضيف ثاني أهداف الهلال في شباك الريال خبير تحكيمي: الهلال له ركلة جزاء لم تُحتسب أمام ريال مدريد
ينطلق معرض الشواء العالمي، الثلاثاء القادم الموافق الرابع عشر من فبراير، في درة الرياض، بمشاركة الجمعية السعودية للطهاة وجمعية سفراء التراث.
وأفادت مديرة العلاقات العامة عبير الوعل، بأن المعرض يحوي العديد من الفعاليات المصاحبة، كمسابقة الطهي، وورش تدريبية، وأجنحة متخصصة بالغذاء، بالإضافة إلى أحدث معدات ولوازم الشواء، ليكون المعرض ملتقى يجمع المختصين والهواة لتسليط الضوء على ما يشهده هذا القطاع الذي يساهم في تنمية السياحة وتوسيع دائرة النشاط الاقتصادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في دفع عجلة التنمية لتحقيق رؤيتنا الطموحة ٢٠٣٠.
من جانب آخر ذكر الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للمعرض الأستاذ زياد الخطيب أن هذا المعرض هو الأول من نوعه إذ إنه يستقطب عدد كبير من الطهاة العالميين، ويتيح الفرصة للزوار بالتذوق وإبداء آرائهم، والاستفادة من البرامج والاستمتاع بالعروض المصاحبة، كما أبدى الخطيب إعجابه بهذه الفعاليات التي جاءت ضمن النهضة التي شهدتها المملكة العربية السعودية، مما جعلها وجهة عالمية للفعاليات العالمية.
ويضم المعرض، لمدة أربعة أيام، عددًا من الطهاة العالميين والمحليين المؤثرين ومتخذي القرار والمستثمرين في عالم الشواء والمهتمين بالطهي.
ويستقبل المعرض يستقبل زواره من خلال التسجيل عبر الرابط الخاص بالمعرض bit.ly/3IO8jw7 الذي سيغلق أبوابه يوم الجمعة السابع عشر من شهر فبراير الجاري.