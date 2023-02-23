تدهور صحة الرئيس الجورجي الأسبق ساكاشفيلي

تدهورت صحة الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، بالتزامن مع خسارته الكثير من وزنه.

تفاصيل حالته الصحية

وخلال مؤتمر صحفي، أعلنت تامار دافاراشفيلي، طبيبة ساكاشفيلي، أن حالة المريض تصبح خطيرة، وستزداد سوءًا، لأن وزنه وكتلة جسمه تراجعت كثيرًا.

وأردفت دافاراشفيلي أن الخطوة التالية قد تكون نقله إلى وحدة العناية المركزة.

طريح الفراش

ويزن الرئيس الأسبق حاليًّا 67 كجم فقط، وهو ضعيف جدًّا، وطريح الفراش، ويشعر بألم في أطرافه، وفقًا لطبيبه ساكاشفيلي

ويرقد الرئيس الأسبق، البالغ 55 عامًا، في مستشفى منذ العام الماضي، وكان قد تولى رئاسة جورجيا من 2004 حتى 2013.