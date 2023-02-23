تدهور صحة الرئيس الجورجي الأسبق ساكاشفيلي محتال يحاول الاستيلاء على أموال مواطن من بنك شهير والأخير يكشفه إثارة أثناء سحب قرعة كأس السعودية تحطم طائرة أمريكية قرب مطار بيل وهيلاري كلينتون الوطني شرط يُمكن النصر من مخالصة بيتي مارتينيز قصة مصرية نجت من حبل المشنقة بعد ارتداء ملابس الإعدام القبض على قائدي مركبات وضعوا ملصقات تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية ارتفاع عدد ضحايا عملية نابلس إلى 11 شهيدًا خالد الفيصل في قصيدة يوم التأسيس: حنا أهل التوحيد مظهر ومعنى مهند الشنقيطي يُفاجئ جماهير الاتحاد رغم إصابته
تدهورت صحة الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، بالتزامن مع خسارته الكثير من وزنه.
وخلال مؤتمر صحفي، أعلنت تامار دافاراشفيلي، طبيبة ساكاشفيلي، أن حالة المريض تصبح خطيرة، وستزداد سوءًا، لأن وزنه وكتلة جسمه تراجعت كثيرًا.
وأردفت دافاراشفيلي أن الخطوة التالية قد تكون نقله إلى وحدة العناية المركزة.
ويزن الرئيس الأسبق حاليًّا 67 كجم فقط، وهو ضعيف جدًّا، وطريح الفراش، ويشعر بألم في أطرافه، وفقًا لطبيبه ساكاشفيلي
ويرقد الرئيس الأسبق، البالغ 55 عامًا، في مستشفى منذ العام الماضي، وكان قد تولى رئاسة جورجيا من 2004 حتى 2013.