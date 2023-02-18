تراجع أسبوعي حاد لأسعار النفط

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أنهى النفط التداولات خلال الأسبوع الماضي على انخفاض كبير، وسط مخاوف من جانب المتعاملين من أن يتأثر الطلب بأي رفع مستقبلي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، كما أصابهم التوتر بسبب بوادر متزايدة على وجود إمدادات وفيرة من الخام والوقود.
وحذر مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الخميس، من ضرورة اتخاذ المزيد من إجراءات رفع أسعار تكلفة الاقتراض لكبح جماح التضخم.
وارتفع الدولار بسبب المعنويات، مما يجعل النفط أغلى بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
سجل خام برنت تراجعًا أسبوعيا بنسبة 3.9%، كما تراجع خام غرب تكساس الأمريكي خلال الأسبوع بنسبة 4.2%.
وفي آخر تداولات الأسبوع، الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 2.14 دولار للبرميل، أو 2.5%، إلى 83 دولارًا للبرميل عند التسوية.
وتراجع خام غرب تكساس الأمريكي بواقع 2.15 دولار، أو بنسبة 2.7%، لينهي التعاملات عند 76.34 دولار للبرميل.
وقال ستيفن برينوك من “بي.في.إم” للسمسرة في النفط إن التوتر من رفع أسعار الفائدة عاد بضراوة.
كما تأثرت السوق بعدد من المؤشرات على وفرة الإمدادات. ونقلت صحيفة فيدوموستي اليوم عن مصادر مطلعة القول إن منتجي النفط الروس يتوقعون الإبقاء على أحجام صادرات النفط الحالية على الرغم من خطة الحكومة لخفض إنتاج النفط في مارس.
وأظهرت أحدث البيانات بشأن الإمدادات الأمريكية الأربعاء الماضي أن مخزونات الخام في الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير قد ارتفعت بواقع 16.3 مليون برميل لتصل إلى 471.4 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو 2021.