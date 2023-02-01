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متوسط السعر في الربع الرابع من 2022 سجل 683 ريالًا

تراجع أسعار الأراضي السكنية في حي عريض بالرياض بنسبة 13%

2023-02-01 الساعة 8:34
تراجع أسعار الأراضي السكنية في حي عريض بالرياض بنسبة 13%
المواطن - فريق التحرير

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سجلت الأراضي السكنية في حي عريض بالرياض تراجعًا بمتوسط سعر المتر، بنسبة وصلت إلى أكثر من 13% خلال الربع الرابع 2022.

متوسط السعر

وبحسب ما نقلت قناة الإخبارية عن المؤشرات العقارية لوزارة العدل، بلغ متوسط سعر المتر في الربع الأول من العام الماضي، 707 ريالات، وبعدد صفقات بلغ 1043 صفقة.

وفي الربع الثاني من عام 2022، بلغ متوسط سعر متر الأراضي السكنية في حي عريض 849 ريالًا، بعدد صفقات وصل إلى 782 صفقة.

وسجل متوسط سعر المتر في الربع الثالث 787 ريالًا، وإجمالي عدد صفقات وصل إلى 477 صفقة.

وتراجع سعر المتر في الربع الرابع من 2022، ليسجل 683 ريالًا، مقابل 483 صفقة.

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