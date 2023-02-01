تراجع أسعار الأراضي السكنية في حي عريض بالرياض بنسبة 13%

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سجلت الأراضي السكنية في حي عريض بالرياض تراجعًا بمتوسط سعر المتر، بنسبة وصلت إلى أكثر من 13% خلال الربع الرابع 2022.
فيديو | حسب المؤشرات العقارية لوزارة العدل.. سجلت الأراضي السكنية في حي عريض في الرياض تراجعا بمتوسط سعر المتر بنسبة وصلت إلى أكثر من 13% خلال الربع الرابع 2022#البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/GoQBuf71ddقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 1, 2023
وبحسب ما نقلت قناة الإخبارية عن المؤشرات العقارية لوزارة العدل، بلغ متوسط سعر المتر في الربع الأول من العام الماضي، 707 ريالات، وبعدد صفقات بلغ 1043 صفقة.
وفي الربع الثاني من عام 2022، بلغ متوسط سعر متر الأراضي السكنية في حي عريض 849 ريالًا، بعدد صفقات وصل إلى 782 صفقة.
وسجل متوسط سعر المتر في الربع الثالث 787 ريالًا، وإجمالي عدد صفقات وصل إلى 477 صفقة.
وتراجع سعر المتر في الربع الرابع من 2022، ليسجل 683 ريالًا، مقابل 483 صفقة.