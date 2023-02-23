وفاة امرأة كل دقيقتين أثناء الحمل أو بعد الولادة مباشرة لقطات مبهجة بعدسة “المواطن” لاحتفالات بوليفارد الرياض بيوم التأسيس جماهير الليث تهاجم أحد المحترفين بعد مباراة الشباب والدحيل مسيرات عسكرية مبهرة في الدرعية احتفالًا بـ يوم التأسيس تراجع أسعار الأراضي السكنية في حي قرطبة بالرياض هزة بقوة 4.8 ريختر تضرب الحدود التركية السورية شعر بها سكان لبنان العضلة الخلفية تحرم النصر من تاليسكا لـ 4 أسابيع وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي يقظة سائق قطار تمنع وقوع كارثة في مصر تشكيل مباراة الاتحاد والرائد
كشفت مؤشرات حديثة لوزارة العدل، تراجعًا طفيفًا في أسعار الأراضي السكنية في حي قرطبة بالرياض، بنسبة تجاوزت 3% لمتوسط سعر المتر خلال الربع الرابع 2022.
فيديو | حسب المؤشرات العقارية لوزارة العدل.. سجلت الأراضي السكنية في حي قرطبة في الرياض تراجعا طفيفا بمتوسط سعر المتر بنسبة تجاوزت 3% خلال الربع الرابع 2022#البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/KfJLWZojFO
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 23, 2023
وفي الربع الأول بلغ متوسط سعر المتر 3.556، وعدد الصفقات 73 صفقة، وفي الربع الثاني بلغ متوسط سعر المتر 4.138، وعدد الصفقات 48 صفقة.
وفي الربع الثالث بلغ متوسط سعر المتر 3.526، وعدد الصفقات 49 صفقة، وفي الربع الرابع بلغ متوسط سعر المتر 3.414، وبلغ عدد الصفقات 45 صفقة.