تراجع أسعار الأراضي السكنية في حي قرطبة بالرياض

كشفت مؤشرات حديثة لوزارة العدل، تراجعًا طفيفًا في أسعار الأراضي السكنية في حي قرطبة بالرياض، بنسبة تجاوزت 3% لمتوسط سعر المتر خلال الربع الرابع 2022.

فيديو | حسب المؤشرات العقارية لوزارة العدل.. سجلت الأراضي السكنية في حي قرطبة في الرياض تراجعا طفيفا بمتوسط سعر المتر بنسبة تجاوزت 3% خلال الربع الرابع 2022#البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/KfJLWZojFO — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 23, 2023

متوسط الأسعار

وفي الربع الأول بلغ متوسط سعر المتر 3.556، وعدد الصفقات 73 صفقة، وفي الربع الثاني بلغ متوسط سعر المتر 4.138، وعدد الصفقات 48 صفقة.

وفي الربع الثالث بلغ متوسط سعر المتر 3.526، وعدد الصفقات 49 صفقة، وفي الربع الرابع بلغ متوسط سعر المتر 3.414، وبلغ عدد الصفقات 45 صفقة.