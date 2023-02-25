تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 191 ريالاً للجرام بايدن يحسم جدل ترشحه لولاية ثانية نتائج النصر على ملعب ضمك أول تعليق لضحية سعد لمجرد بعد الحكم سحب رعدية ورياح نشطة على 10 مناطق 3 نقاط ثمينة لـ الوداد الرياضي ضد بترو أتلتيكو توأمين غير متطابقين يدخلان جينيس بأكبر فرق طول لقطات من عرض الألعاب النارية في محفل مسيرة التأسيس سبب تعثر مفاوضات النصر مع البرازيلي مارسيلو أحمد الشمراني: أناس في النصر سيتسببون في رحيل تاليسكا مثل حمدالله
انخفضت أسعار الذهب بالمملكة، مع بداية تعاملات اليوم السبت، ليسجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (191.05) ريال، مقارنة مع نحو (192.11) بإغلاق أمس الجمعة.
وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو (218.34) ريال، وعيار 22 نحو (200.15) ريال، وعيار 18 نحو (163.76) ريال.
كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,834.09) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,921.43) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,096.11) ريال.
وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,135.39) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,244.58) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,458.59) ريال.
وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,070.06) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,096.44) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (219,872.71) ريال.
وعلى المستوى العالمي، انخفض سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت، ليسجل (1810.59) دولار للأونصة.