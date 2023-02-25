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تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 191 ريالاً للجرام

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 191 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

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انخفضت أسعار الذهب بالمملكة، مع بداية تعاملات اليوم السبت، ليسجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (191.05) ريال، مقارنة مع نحو (192.11) بإغلاق أمس الجمعة.

الذهب عيار 24

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو (218.34) ريال، وعيار 22 نحو (200.15) ريال، وعيار 18 نحو (163.76) ريال.

الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,834.09) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,921.43) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,096.11) ريال.

سبيكة الذهب

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,135.39) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,244.58) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,458.59) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,070.06) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,096.44) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (219,872.71) ريال.

وعلى المستوى العالمي، انخفض سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت، ليسجل (1810.59) دولار للأونصة.

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