ترامب: بإمكاني حل أزمة روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة

قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إن العلاقة الرائعة التي جمعته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين حين كان يتولى مقاليد الأمور في البيت الأبيض بين عامي 2017 و2021، تجعل بإمكانه حل مسألة أوكرانيا.

وأضاف ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية فلوريدا: بوتين ما كان ليذهب أبدًا إلى أوكرانيا لو كنت رئيسًا للولايات المتحدة، مضيفًا: في الواقع كانت لدي علاقة جيدة جدًا معه.

سؤال محرج

وتحدث ترامب عن سؤال محرج للغاية طرح عليه، في وقت سابق، حول ما إذا كان يصدق بوتين، أكثر مما يثق في أجهزة المخابرات الأميركية التابعة له.

وأقر ترامب بأن ذلك السؤال كان صعبًا، مشيرًا إلى أنه أبدى رأيًا في محله، أي وضع الثقة في بوتين.

وعن أوكرانيا، قال ترامب إن استمرار الدعم المالي لكييف يؤخر حل الصراع في أوكرانيا، معربًا عن ثقته في قدرته على حل هذا الأمر كرئيس في غضون 24 ساعة فقط.

وأضاف ترامب: أعتقد أنه يمكنني حل هذه المشكلة في غضون 24 ساعة، لكن الاستمرار في ضخ الأموال يعني تأخير التسوية، إنه يؤخر أشياء كثيرة، ولكنه يؤدي أيضا إلى مقتل المزيد والمزيد من الأشخاص كل يوم، يمكنني حل هذا الصراع في يوم.

وكان ترامب يوجه انتقادات لإدارة بايدن وسياستها الخارجية، في حين كان الرئيس الديمقراطي قد أنهى زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

بايدن أضاع هيبة أمريكا

وطالما قال ترامب إن بايدن أضاع هيبة الولايات المتحدة، مشددًا على أن الروس ما كانوا ليطلقوا عمليات عسكرية في أوكرانيا، لو كان رئيس جمهوري في المكتب البيضاوي.

وفي المقابل، يتهم الديمقراطيون ترامب بمحاباة بوتين، وقال مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب، جون بولتون، في مقابلة صحفية، إن كييف كانت ستسقط في أيدي الروس، لو كان ترامب هو الرئيس، خلال أزمة أوكرانيا.

رهان ترامب على البيت الأبيض 2024

ويراهن ترامب على العودة إلى البيت الأبيض في انتخابات الرئاسة لسنة 2024، فيما تظهر الاستطلاعات أن الطريق ليس سهلًا نظرًا للمنافسة المحمومة المرتقبة بين الجمهوريين، وعلى رأسهم حاكم ولاية فلوريدا، الأوفر حظًا، رون دي سانتيس.