ترتيب الدوري الفرنسي بعد مرور 21 جولة

حافظ الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان على صدارته لـ ترتيب الدوري الفرنسي، وذلك بعد مرور 21 جولة من عمر المسابقة.

وكانت مباريات الجولة الـ21 انطلقت جميعها أمس الأربعاء، حيث تعادل ليل بدون أهداف مع نادي كليرمون فوت، وفاز نادي أوليمبيك مارسيليا بثنائية دون رد على نانت، بينما فاز تولوز على نادي تروا برباعية مقابل هدف، أما ستاد ريمس ففاز على لوريان برباعية مقابل هدفين، بينما فاز أجامسيو على نادي أنجيه بثنائية مقابل هدف، وفاز نيس على لانس بهدف دون رد، أما ليون فتعادل بدون أهداف مع نادي ستاد بريست، بينما فاز موناكو على أوكسير بثلاثية مقابل هدفين، وفاز باريس سان جيرمان على مونبيليه بثلاثية مقابل هدف، وفاز رين على ستراسبورج بثلاثية دون رد.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتواجد باريس سان جيرمان في الصدارة برصيد 51 نقطة، مارسيليا ثانيًا برصيد 46 نقطة، لانس ثالثًا برصيد 45 نقطة، موناكو رابعًا برصيد 41 نقطة، رين خامسًا برصيد 40 نقطة، ليل سادسًا برصيد 35 نقطة، لوريان سابعًا برصيد 35 نقطة، نيس ثامنًا برصيد 31 نقطة، كليرمون فوت في المركز التاسع برصيد 30 نقطة، ليون في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

ستاد ريمس في المركز الـ11 برصيد 29 نقطة، تولوز في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، نانت في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، مونبيليه في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة، ستاد بريست في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة، تروا في المركز الـ16 برصيد 19 نقطة، أجاكسيو في المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة، وفي المركز الـ18 يتواجد فريق ستراسبورج برصيد 15 نقطة، أوكسير في المركز التاسع عشر ” قبل الأخير” برصيد 13 نقطة، أنجيه في المركز العشرين والأخير برصيد 8 نقاط.