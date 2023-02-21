Icon

صحفي تركي قطع ذراعه ليخرج من تحت الأنقاض! Icon استمتع بالطبيعة الساحرة والفوهات البركانية الخلابة في الحرة والطبيق Icon نابولي يهزم فرانكفورت بثنائية في عقر داره Icon ريال مدريد يضع قدمًا في ربع نهائي دوري الأبطال بخماسية في ليفربول Icon السفير آل جابر: منحة المليار دولار تدعم الشعب اليمني بلا تمييز أو إقصاء Icon إفريقي يعثر على كنز عائلته في أوكرانيا بعد 80 عامًا Icon كريم بنزيما يزيد من أوجاع ليفربول بالهدف الخامس Icon عقوبات على العائلات حال تزويج القاصرات Icon موعد مباراتي الخميس في دوري روشن Icon رئيس لجنة الحكام: هدف النصر الثاني في شباك التعاون صحيح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن مباريات الجولة الـ19

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الإسماعيلي ضد غزل المحلة

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ مساءً
ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الإسماعيلي ضد غزل المحلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة الإسماعيلي ضد غزل المحلة، مساء اليوم الثلاثاء، بالتعادل بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

الإسماعيلي ضد غزل المحلة

وكان الإسماعيلي تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب عماد حمدي في الدقيقة الـ55، ثم سجل اللاعب عبدالرحمن عاطف هدف التعادل لفريق غزل المحلة بالدقيقة التسعين.

قد يهمّك أيضاً
وزير الخارجية: موقف المملكة واضح تجاه إيران ومصالحنا الوطنية أولوية

وزير الخارجية: موقف المملكة واضح تجاه إيران ومصالحنا الوطنية أولوية

منتدى الابتكار الاجتماعي يفتتح فعالياته ويكرم الفائزين بجائزة سنديان

منتدى الابتكار الاجتماعي يفتتح فعالياته ويكرم الفائزين بجائزة سنديان

وانتهت مباراة الإسماعيلي ضد غزل المحلة بالتعادل بهدف لكل فريق في لقاء أُقيم في ملعب الإسماعيلي بمدينة الإسماعيلية المصرية.

الإسماعيلي ضد غزل المحلة

وكانت مباريات الجولة الـ19 بـ الدوري المصري بدأت أول أمس الأحد، بتعادل البنك الأهلي مع نادي سموحة السكندري بهدفين لكل فريق، وفي مباريات أمس فاز الاتحاد السكندري على الداخلية بنتيجة 2/ 1، وتعادل إنبي بدون أهداف مع نادي طلائع الجيش.

وفي مباريات اليوم، فاز الأهلي على أسوان بثلاثية دون رد، وتعادل الإسماعيلي مع غزل المحلة بهدف لكل فريق، وتعادل حرس الحدود مع نادي فاركو بدون أهداف.

ترتيب الدوري المصري

ويتواجد الأهلي حاليًّا في صدارة الدوري المصري برصيد 40 نقطة، يليه كل من بيراميدز في المركز الثاني وفيوتشر في المركز الثالث ولكل منهما 37 نقطة، أما الاتحاد السكندري فيتواجد في المركز الرابع برصيد 33 نقطة، الزمالك في المركز الخامس برصيد 32 نقطة، المقاولون العرب سادسًا برصيد 31 نقطة، غزل المحلة سابعًا برصيد 27 نقطة، فاركو ثامنًا برصيد 23 نقطة، أسوان تاسعًا برصيد 22 نقطة، سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر وسموحة في المركز الـ11 والمصري البورسعيدي في المركز الـ12 ولكل منهم 21 نقطة، طلائع الجيش في المركز الـ13 برصيد 17 نقطة، إنبي في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة، الداخلية في المركز الـ15 برصيد 16 نقطة، حرس الحدود في المركز الـ16 برصيد 15 نقطة، الإسماعيلي في المركز الـ17 برصيد 14 نقطة، البنك الأهلي في المركز الـ18 والأخير برصيد 14 نقطة.

الإسماعيلي ضد غزل المحلة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات برياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى الـ6 مساءً
السعودية اليوم

توقعات برياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة...

السعودية اليوم
4 ملايين دولار تنعش خزينة الهلال
الرياضة

4 ملايين دولار تنعش خزينة الهلال

الرياضة
البنك المركزي: لم نتخذ أي قرار بشأن بدء استخدام العملة الرقمية في السعودية
السعودية اليوم

البنك المركزي: لم نتخذ أي قرار بشأن...

السعودية اليوم
طفلة تضحي بنفسها لإنقاذ أختها الرضيعة تحت الأنقاض في سوريا
العالم

طفلة تضحي بنفسها لإنقاذ أختها الرضيعة تحت...

العالم
التجارة تستدعي 3339 مركبة مرسيدس ML & GLE
السعودية اليوم

التجارة تستدعي 3339 مركبة مرسيدس ML &...

السعودية اليوم
قصة واقعية لتأثير القلق الشديد على توهم الأصحاء بالمرض
صحة وطب‎

قصة واقعية لتأثير القلق الشديد على توهم...

صحة وطب‎
أفضل وظيفة في عام 2023
حصاد اليوم

أفضل وظيفة في عام 2023

حصاد اليوم
القنوات الناقلة لـ مباراة كلوب بروج ضد بنفيكا
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة كلوب بروج ضد...

الرياضة