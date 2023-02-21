ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الإسماعيلي ضد غزل المحلة

انتهت مباراة الإسماعيلي ضد غزل المحلة، مساء اليوم الثلاثاء، بالتعادل بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

الإسماعيلي ضد غزل المحلة

وكان الإسماعيلي تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب عماد حمدي في الدقيقة الـ55، ثم سجل اللاعب عبدالرحمن عاطف هدف التعادل لفريق غزل المحلة بالدقيقة التسعين.

وانتهت مباراة الإسماعيلي ضد غزل المحلة بالتعادل بهدف لكل فريق في لقاء أُقيم في ملعب الإسماعيلي بمدينة الإسماعيلية المصرية.

وكانت مباريات الجولة الـ19 بـ الدوري المصري بدأت أول أمس الأحد، بتعادل البنك الأهلي مع نادي سموحة السكندري بهدفين لكل فريق، وفي مباريات أمس فاز الاتحاد السكندري على الداخلية بنتيجة 2/ 1، وتعادل إنبي بدون أهداف مع نادي طلائع الجيش.

وفي مباريات اليوم، فاز الأهلي على أسوان بثلاثية دون رد، وتعادل الإسماعيلي مع غزل المحلة بهدف لكل فريق، وتعادل حرس الحدود مع نادي فاركو بدون أهداف.

ترتيب الدوري المصري

ويتواجد الأهلي حاليًّا في صدارة الدوري المصري برصيد 40 نقطة، يليه كل من بيراميدز في المركز الثاني وفيوتشر في المركز الثالث ولكل منهما 37 نقطة، أما الاتحاد السكندري فيتواجد في المركز الرابع برصيد 33 نقطة، الزمالك في المركز الخامس برصيد 32 نقطة، المقاولون العرب سادسًا برصيد 31 نقطة، غزل المحلة سابعًا برصيد 27 نقطة، فاركو ثامنًا برصيد 23 نقطة، أسوان تاسعًا برصيد 22 نقطة، سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر وسموحة في المركز الـ11 والمصري البورسعيدي في المركز الـ12 ولكل منهم 21 نقطة، طلائع الجيش في المركز الـ13 برصيد 17 نقطة، إنبي في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة، الداخلية في المركز الـ15 برصيد 16 نقطة، حرس الحدود في المركز الـ16 برصيد 15 نقطة، الإسماعيلي في المركز الـ17 برصيد 14 نقطة، البنك الأهلي في المركز الـ18 والأخير برصيد 14 نقطة.