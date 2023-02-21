ترتيب الدوري المصري بعد فوز الاتحاد السكندري

يواصل نادي الاتحاد السكندري تحت قيادة مدربه الصربي زوران مانولوفيتش نتائجه الإيجابية في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد فوزه على نادي الداخلية بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري.

وسجل هدفي الفوز لـ الاتحاد كل من المدافع محمود علاء واللاعب أحمد عيد، بينما سجل اللاعب كريستوفر جون هدف فريق الداخلية الوحيد.

الاتحاد السكندري بالمربع الذهبي

ويتواجد الأهلي حاليًا في صدارة الدوري المصري برصيد 37 نقطة، يليه كل من بيراميدز في المركز الثاني وفيوتشر في المركز الثالث ولكل منهما 37 نقطة، أما الاتحاد السكندري فيتواجد في المركز الرابع برصيد 33 نقطة، الزمالك خامسًا برصيد 32 نقطة، المقاولون العرب سادسًا برصيد 31 نقطة، غزل المحلة سابعًا برصيد 26 نقطة، فاركو ثامنًا برصيد 22 نقطة، أسوان في المركز التاسع برصيد 22 نقطة، سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر برصيد 21 نقطة، سموحة في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة.

المصري البورسعيدي في المركز الـ12 برصيد 21 نقطة، طلائع الجيش في المركز الـ13 وإنبي في المركز الرابع عشر ولكل منهما 17 نقطة.

الداخلية في المركز الـ15 برصيد 16 نقطة، البنك الأهلي في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة، حرس الحدود في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة، الإسماعيلي في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 13 نقطة.

مباريات اليوم بـ الدوري المصري

وتُستكمل مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري اليوم بإقامة 3 مباريات وهم ” الأهلي ضد أسوان” و ” الإسماعيلي ضد غزل المحلة” و ” حرس الحدود ضد فاركو”.