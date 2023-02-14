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في افتتاح مباريات الجولة الـ17

ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على أبها

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على أبها
المواطن - محمد سمعه

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صعد نادي الشباب لـ صدارة ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتًا، وذلك بعد فوزه مساء اليوم الثلاثاء على نادي أبها بثنائية دون رد في الجولة الـ17 من عمر المسابقة.

ترتيب دوري روشن بعد فوز الشباب

ويتواجد الشباب في المركز الأول برصيد 40 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 37 نقطة، الاتحاد ثالثًا برصيد 37 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 25 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 22 نقطة، أبها ثامنًا برصيد 22 نقطة.

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الشباب وأبها - بانيجا

الطائي تاسعًا برصيد 21 نقطة، الاتفاق عاشرًا والفيحاء في المركز الـ11 والرائد في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة لكل فريق.

أما الوحدة ففي المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، العدالة في المركز الـ15 برصيد 9 نقاط، الباطن في المركز الـ16 برصيد 3 نقاط.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ17 من دوري روشن، بعد غدٍ الخميس بإقامة مباراتي العدالة والطائي و ” الاتفاق ضد الاتحاد”.

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