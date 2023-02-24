ترتيب دوري روشن بعد تعادل التعاون والاتحاد

انتهت مباريات أمس الخميس في الجولة الـ18 في دوري روشن السعودي، بتعادل بين التعاون والفيحاء بهدف لكل فريق، بينما تعادل الاتحاد مع الرائد بدون أهداف.

ترتيب دوري روشن قبل مباراتي الجمعة

ويتواجد الاتحاد في صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 41 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 40 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 31 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 28 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 22 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 22 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 22 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 21 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 20 نقطة، الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، الخليج في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، العدالة في المركز الـ15 ” قبل الأخير” برصيد 10 نقاط، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي اليوم الجمعة بإقامة مباراتين.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي أبها والوحدة وتنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي العدالة والخليج وتبدأ في تمام الـ6 مساءً بتوقيت المملكة.