ترتيب دوري روشن بعد ثلاثية الاتحاد وتعادل الطائي

نجح نادي الاتحاد في الارتقاء لـ صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، مؤقتًا وذلك بعد فوزه على نادي الاتفاق الخميس بثلاثية دون رد، بينما تعادل العدالة مع نادي الطائي بنتيجة هدفين لكل فريق.

ترتيب دوري روشن

ويتواجد العميد حاليًّا في صدارة دوري روشن برصيد 40 نقطة، الشباب ثانيًا برصيد 40 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 37 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة.

التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 25 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 22 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 22 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 22 نقطة.

الاتفاق عاشرًا والفيحاء في المركز الـ11 والرائد في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة لكل فريق.

أما الوحدة ففي المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، العدالة في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، الباطن في المركز الـ16 برصيد 3 نقاط.

مباريات اليوم الجمعة

وتتواصل منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، مساء اليوم الجمعة، بمواجهتي النصر ضد التعاون، والوحدة مع الرائد.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد التعاون عند الساعة السادسة مساء، على ملعب مرسول بارك، ويطمح العالمي لمواصلة انتصاراته واستعادة الصدارة، فيما يسعى سكري القصيم لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الرائد عند الساعة الثامنة والنصف مساء يوم غد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وتتشابه ظروف الفريقين، حيث يسعيان لتصحيح الأوضاع والتقدم في الترتيب.