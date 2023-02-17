Icon

إدارة الدين يقفل طرح فبراير بـ 3.657 مليارات ريال Icon لحظة خروج السوريين للشوارع بعد زلزال أمس Icon توقعات بأمطار متفرقة ورياح مغبرة خلال 24 ساعة Icon مشاهد جديدة للحظة وقوع الزلزال بولايتي هطاي وعثمانية التركيتين Icon ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على آرسنال Icon طريف الأدنى حرارة في السعودية خلال شتاء 2023 Icon تشكيل النصر المتوقع لـ مباراة التعاون Icon لقطات لجهود فريق الإنقاذ السعودي الميدانية في 11 موقعًا بأنطاكيا Icon أسرع تقنية للتخلص من جلطات الدم Icon صدمة مُدوية لـ نادي برشلونة بعد إصابة بيدري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ17

ترتيب دوري روشن بعد ثلاثية الاتحاد وتعادل الطائي

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٠ صباحاً
ترتيب دوري روشن بعد ثلاثية الاتحاد وتعادل الطائي
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

نجح نادي الاتحاد في الارتقاء لـ صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، مؤقتًا وذلك بعد فوزه على نادي الاتفاق الخميس بثلاثية دون رد، بينما تعادل العدالة مع نادي الطائي بنتيجة هدفين لكل فريق.

ترتيب دوري روشن

ويتواجد العميد حاليًّا في صدارة دوري روشن برصيد 40 نقطة، الشباب ثانيًا برصيد 40 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 37 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة.

قد يهمّك أيضاً
Img

مقيم سوري فقد أسرته وذويه تحت أنقاض زلزال تركيا

Img

تغريم فتاة صينية التهمت القرش الأبيض

التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 25 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 22 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 22 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 22 نقطة.

الاتفاق عاشرًا والفيحاء في المركز الـ11 والرائد في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة لكل فريق.

أما الوحدة ففي المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، العدالة في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، الباطن في المركز الـ16 برصيد 3 نقاط.

العدالة والطائي

مباريات اليوم الجمعة

وتتواصل منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، مساء اليوم الجمعة، بمواجهتي النصر ضد التعاون، والوحدة مع الرائد.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد التعاون عند الساعة السادسة مساء، على ملعب مرسول بارك، ويطمح العالمي لمواصلة انتصاراته واستعادة الصدارة، فيما يسعى سكري القصيم لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الرائد عند الساعة الثامنة والنصف مساء يوم غد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وتتشابه ظروف الفريقين، حيث يسعيان لتصحيح الأوضاع والتقدم في الترتيب.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة بفروع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
السفير الياباني يهنئ السعودية على استضافة كأس...
الرياضة

السفير الياباني يهنئ السعودية على استضافة كأس...

الرياضة
ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على...
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على...

الرياضة
السعودية تستعد لخدمة مليوني حاج منهم 41...
السعودية اليوم

السعودية تستعد لخدمة مليوني حاج منهم 41...

السعودية اليوم
صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...
السعودية اليوم

صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...

السعودية اليوم
تعليم الخرج تعلن استمرار الدراسة عبر منصة...
السعودية اليوم

تعليم الخرج تعلن استمرار الدراسة عبر منصة...

السعودية اليوم
فعلة متداولة قد توقعك في مخالفة مرورية
السعودية اليوم

فعلة متداولة قد توقعك في مخالفة مرورية

السعودية اليوم
ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
السعودية اليوم

ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

السعودية اليوم