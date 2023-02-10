ترتيب دوري روشن بعد خماسية الاتحاد وفوز الطائي والرائد

نجح نادي الاتحاد في تقاسم صدارة ترتيب دوري روشن مع نادي النصر، وذلك بعد فوز العميد الكبير على نادي العدالة بخماسية دون رد في الجولة الـ16.

مباريات الجولة الـ16

وكانت مباريات الجولة الـ16 بدأت أمس الخميس بفوز الشباب على الباطن برباعية مقابل هدفين، بينما فاز الفتح على التعاون بهدفين لهدف، وفاز النصر على الوحدة برباعية دون رد.

وفي مباريات اليوم الجمعة فاز الطائي على الاتفاق بثنائية دون رد، بينما فاز الرائد على أبها بثلاثية مقابل هدف، بينما تعادل ضمك مع الفيحاء بهدف لكل فريق، وفاز الاتحاد على العدالة بخماسية دون رد.

ترتيب دوري روشن

ويتواجد النصر في الصدارة برصيد 37 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 37 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 37 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 25 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 22 نقطة، أبها ثامنًا برصيد 22 نقطة، الطائي تاسعًا برصيد 21 نقطة، الاتفاق عاشرًا والفيحاء في المركز الـ11 والرائد في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة لكل فريق.

أما الوحدة ففي المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، العدالة في المركز الـ15 برصيد 9 نقاط، الباطن في المركز الـ16 برصيد 3 نقاط.