ترتيب دوري روشن بعد فوز الاتفاق وتعادل النصر

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق في الصعود مركزًا في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد نهاية مباراتي اليوم الجمعة في الجولة الـ15 من عمر المسابقة.

الاتفاق يفوز بصعوبة

وكانت مباراتا اليوم انتهيتا بتعادل بين النصر والفتح بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز فارس الدهناء على العدالة بثلاثية مقابل هدفين.

ترتيب دوري روشن

ويتواجد النصر في المركز الأول برصيد 34 نقطة، الشباب ثانيًا برصيد 34 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 32 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 31 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 22 نقطة، أبها سابعًا برصيد 22 نقطة، ضمك ثامنًا برصيد 21 نقطة، الاتفاق تاسعًا برصيد 19 نقطة، الطائي عاشرًا برصيد 18 نقطة.

وفي المركز الـ11 يتواجد نادي الرائد برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة، الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، العدالة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد تسع نقاط، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.

وتُختتم غدًا السبت، الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة مباراتين.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الطائي والاتحاد وتنطلق في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت المملكة.

المباراة الثانية ستكون بين فريقي الفيحاء والوحدة وتُقام في الثامنة والنصف من مساء الغد بتوقيت المملكة.

وكانت مباريات الجولة الـ15 بدأت من أمس الخميس، بفوز أبها على الخليج بهدفين دون رد، وفوز الشباب على ضمك بهدفين لهدف، وفوز التعاون على الباطن بهدف دون رد.

يذكر أن فوز نادي الاتحاد على الطائي غدًا، سيجعل العميد في الصدارة مع ناديي النصر والشباب.