Icon

نتائج الهلال في أول مباراة له بـ كأس العالم للأندية Icon تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات في الباحة Icon التأمينات توضح آلية توزيع المعاش على المستحقين Icon جارسيا: رونالدو لم يكن سعيدًا بأداء النصر Icon خريجة صيدلة تشكو مضايقات مديرها: تقدمت بشكاوى دون جدوى Icon أرقام رونالدو أمام الفتح Icon تحذيرات من استخدام قطرات العين المرطبة EzriCare Icon إغلاق خدمات مجانية يقدمها تويتر بداية من 9 فبراير Icon وليد الفراج : النصر متوتر ورونالدو لا يتعاون أحد معه ! Icon الهلال يُنهي تحضيراته لمواجهة الوداد المغربي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الـ15

ترتيب دوري روشن بعد فوز الاتفاق وتعادل النصر

2023-02-03 الساعة 10:58
ترتيب دوري روشن بعد فوز الاتفاق وتعادل النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق في الصعود مركزًا في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد نهاية مباراتي اليوم الجمعة في الجولة الـ15 من عمر المسابقة.

الاتفاق يفوز بصعوبة

وكانت مباراتا اليوم انتهيتا بتعادل بين النصر والفتح بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز فارس الدهناء على العدالة بثلاثية مقابل هدفين.

قد يهمّك أيضاً
Img

بوريس جونسون يسخر من ريشي سوناك 

Img

ارتفاع فاحش في سوق التأمين على المركبات

ترتيب دوري روشن

ويتواجد النصر في المركز الأول برصيد 34 نقطة، الشباب ثانيًا برصيد 34 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 32 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 31 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 22 نقطة، أبها سابعًا برصيد 22 نقطة، ضمك ثامنًا برصيد 21 نقطة، الاتفاق تاسعًا برصيد 19 نقطة، الطائي عاشرًا برصيد 18 نقطة.

وفي المركز الـ11 يتواجد نادي الرائد برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة، الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، العدالة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد تسع نقاط، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.

الاتفاق والعدالة - دوري روشن - ترتيب دوري روشن

وتُختتم غدًا السبت، الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة مباراتين.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الطائي والاتحاد وتنطلق في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت المملكة.

المباراة الثانية ستكون بين فريقي الفيحاء والوحدة وتُقام في الثامنة والنصف من مساء الغد بتوقيت المملكة.

وكانت مباريات الجولة الـ15 بدأت من أمس الخميس، بفوز أبها على الخليج بهدفين دون رد، وفوز الشباب على ضمك بهدفين لهدف، وفوز التعاون على الباطن بهدف دون رد.

يذكر أن فوز نادي الاتحاد على الطائي غدًا، سيجعل العميد في الصدارة مع ناديي النصر والشباب.

 

الفتح ضد النصر

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ...
السعودية اليوم

مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ...

السعودية اليوم
كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل
العالم

كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل

العالم
سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على معظم...
السعودية اليوم

سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على معظم...

السعودية اليوم
استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد...
السعودية اليوم

استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تعلن حصول 4 كليات وأكاديميتين...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تعلن حصول 4 كليات وأكاديميتين...

السعودية اليوم
3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو...
أخبار أمنية

3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو...

أخبار أمنية
ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم...
الرياضة

ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم...

الرياضة
كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد
الرياضة

كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد

الرياضة