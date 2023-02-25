ترتيب دوري روشن بعد فوز الباطن والنصر

صعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر إلى صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد ختام مباريات الجولة الـ18 من المسابقة اليوم.

وفي مباراتي اليوم، كان الباطن نجح في تحقيق أول فوز له في دوري المحترفين بعد فوزه على الاتفاق بهدف دون رد، بينما فاز النصر على ضمك بثلاثية دون رد أحرزها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ترتيب دوري روشن

ويتواجد النصر في الصدارة برصيد 43 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 41 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 31 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 28 نقطة، ضمك سابعًا في ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة، الطائي ثامنًا وأبها تاسعًا ولكل منهما 22 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 21 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 20 نقطة، الاتفاق في المركز الـ12 والوحدة في المركز الـ13 ولكل منهما 19 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، العدالة في المركز الـ15 ” قبل الأخير” برصيد 13 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد ست نقاط.

نتائج مباريات الجولة الـ18

وكانت مباريات الجولة الـ18 انطلقت بداية من أول أمس الخميس، بتعادل بين التعاون والفيحاء بهدف لكل فريق، وتعادل سلبي بين الاتحاد والرائد، وفي مباراتي أمس فاز الوحدة على أبها بنتيجة هدفين لهدف، وفاز العدالة على الخليج بثنائية دون رد، بينما في مباراتي اليوم السبت فاز الباطن على الاتفاق وفاز النصر على ضمك بثلاثية دون رد.

وتنطلق مباريات الجولة الـ19 من دوري المحترفين يوم الخميس المقبل بإقامة مباريات ” الفتح ضد الطائي، الفيحاء ضد أبها، الوحدة ضد الهلال”.