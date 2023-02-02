Icon

وظائف شاغرة بفروع مركز أرامكو الطبي Icon ترتيب دوري روشن بعد فوز الشباب والتعاون وأبها Icon الأخدود يخطف صدارة دوري يلو برباعية مدوية في الأهلي Icon 27 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة Icon عائلة الطفل المغربي ريان تُرزق بمولود جديد بذكرى وقوعه بالبئر Icon مختص: الدراسة عن بعد في رمضان ستخفف العبء عن الأسر والازدحام Icon وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف إدارية شاغرة بفروع التصنيع الوطنية Icon ترقية 1840 فردًا من منسوبي مكافحة المخدرات بمختلف الرتب Icon آلية حل النزاع بين المالك والجهة الحكومية المستأجرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في افتتاح مباريات الجولة الـ15

ترتيب دوري روشن بعد فوز الشباب والتعاون وأبها

2023-02-02 الساعة 9:27
ترتيب دوري روشن بعد فوز الشباب والتعاون وأبها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

صعد الفريق الكروي الأول بنادي الشباب إلى صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين مؤقتًا، وذلك بعد نهاية مباريات اليوم الخميس في افتتاح الجولة الـ15.

وكانت مباريات اليوم الخميس، انتهت بفوز أبها على الخليج بهدفين دون رد، بينما فاز الشباب على ضمك بثنائية مقابل هدف، وفاز التعاون على الباطن بهدف دون رد.

قد يهمّك أيضاً
Img

خريطة المنطقة تثبت صحة النهج السعودي بالاستثمار في المستقبل ورفاهية الأجيال

Img

بكتيريا غامضة تقتل أول طفل بتركيا

أبها والخليج - دوري روشن

ترتيب دوري روشن

ويتواجد الشباب في المركز الأول برصيد 34 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 33 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 32 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 31 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة، أبها سادسًا برصيد 22 نقطة، الفتح سابعًا وضمك ثامنًا ولكل منهما 21 نقطة.

الشباب وضمك - دوري روشن

الطائي في المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 18 نقطة، الاتفاق في المركز العاشر برصيد 16 نقطة، الرائد في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، العدالة في المركز الـ15 برصيد تسع نقاط، الباطن متذيلًا الترتيب في المركز الـ16 برصيد 3 نقاط.

التعاون والباطن - دوري روشن

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليم الباحة: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي...
السعودية اليوم

تعليم الباحة: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي...

السعودية اليوم
وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات
آخر الاخبار

وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات

آخر الاخبار
الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية...
الرياضة

الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية...

الرياضة
مجلس الوزراء: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة...
الملك سلمان

مجلس الوزراء: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة...

الملك سلمان
السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون...
السعودية اليوم

السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون...

السعودية اليوم
المستكشف مارك إيفانز يصل قصر شبرا بالطائف
حصاد اليوم

المستكشف مارك إيفانز يصل قصر شبرا بالطائف

حصاد اليوم
الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...

السعودية اليوم
طائرة هندية تنسى 55 راكبًا في المطار
حصاد اليوم

طائرة هندية تنسى 55 راكبًا في المطار

حصاد اليوم