ترتيب دوري روشن بعد فوز الشباب والتعاون وأبها

صعد الفريق الكروي الأول بنادي الشباب إلى صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين مؤقتًا، وذلك بعد نهاية مباريات اليوم الخميس في افتتاح الجولة الـ15.

وكانت مباريات اليوم الخميس، انتهت بفوز أبها على الخليج بهدفين دون رد، بينما فاز الشباب على ضمك بثنائية مقابل هدف، وفاز التعاون على الباطن بهدف دون رد.

ترتيب دوري روشن

ويتواجد الشباب في المركز الأول برصيد 34 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 33 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 32 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 31 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة، أبها سادسًا برصيد 22 نقطة، الفتح سابعًا وضمك ثامنًا ولكل منهما 21 نقطة.

الطائي في المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 18 نقطة، الاتفاق في المركز العاشر برصيد 16 نقطة، الرائد في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، العدالة في المركز الـ15 برصيد تسع نقاط، الباطن متذيلًا الترتيب في المركز الـ16 برصيد 3 نقاط.