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ضمن مباريات الجولة الـ17

ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر وتعادل الوحدة

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر وتعادل الوحدة
المواطن - محمد سمعه

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر في استعادة صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، وذلك بعد نهاية مباراتي اليوم في الجولة الـ17 من عمر المسابقة.

مباريات الجولة الـ17

وكانت مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن، بدأت الثلاثاء الماضي، بفوز الشباب على نادي أبها بنتيجة هدفين دون رد، بينما أمس تعادل العدالة مع الطائي بهدفين لكل فريق، وفاز الاتحاد على الاتفاق بثلاثية دون رد.

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وفي مباراتي اليوم، فاز النصر على التعاون بنتيجة هدفين لهدف، بينما تعادل الوحدة مع الرائد بنتيجة هدفين لكل فريق.

الرائد ضد الوحدة - أنسيلمو

ترتيب دوري روشن

ويتواجد نادي النصر في صدارة الترتيب برصيد 40 نقطة، يليه نادي الاتحاد ثانيًا برصيد 40 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 25 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 22 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 22 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 22 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 20 نقطة، الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة يليه كل من الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، العدالة في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.

العدالة والطائي

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