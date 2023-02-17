ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر وتعادل الوحدة تفاصيل مقتل فتاة عشرينية على يد شقيقها وعمها في مصر مشجع يقتحم مرسول بارك كاد يتسبب في إصابة رونالدو مواطنون يستضيفون سائحًا ألمانيًّا وزوجته بطريقة عفوية تيك توك تخطط لتشييد مركزين للبيانات في أوروبا المهباش: لدينا تمييز في التوظيف ضد البُدناء الرائد يرتضي التعادل مع الوحدة إنهاء خدمات 1800 مُعلّم وافد بالكويت فريق الإنقاذ السعودي يواصل مهامه في 46 موقعًا بـ 3 مدن تركية رئيس التعاون عن الأخطاء التحكيمية: الضرب في الميت حرام
نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر في استعادة صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، وذلك بعد نهاية مباراتي اليوم في الجولة الـ17 من عمر المسابقة.
وكانت مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن، بدأت الثلاثاء الماضي، بفوز الشباب على نادي أبها بنتيجة هدفين دون رد، بينما أمس تعادل العدالة مع الطائي بهدفين لكل فريق، وفاز الاتحاد على الاتفاق بثلاثية دون رد.
وفي مباراتي اليوم، فاز النصر على التعاون بنتيجة هدفين لهدف، بينما تعادل الوحدة مع الرائد بنتيجة هدفين لكل فريق.
ويتواجد نادي النصر في صدارة الترتيب برصيد 40 نقطة، يليه نادي الاتحاد ثانيًا برصيد 40 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 25 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 22 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 22 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 22 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 20 نقطة، الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة يليه كل من الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، العدالة في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.