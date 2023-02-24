ترتيب دوري روشن بعد فوز الوحدة والعدالة لص يسرق المتاجر لإطعام الفقراء والتكفير عن ذنوبه العدالة يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الخليج طرق إثبات حالة السكن لمستفيدي الضمان طريقة إقناع النصر لـ راموس بمزاملة كريستيانو رونالدو لحظة إنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى جسر بالعراق 5 أيام على انتهاء مهلة إسقاط المركبات التالفة عبر أبشر السعودية تطعن على حكم قضائي أمريكي بشأن بطولة الغولف LIV معلومات الإنترنت عن الزواج والجنس ليست صحيحة لويد أوستن: وزير الدفاع الصيني رفض اتصالي ونأمل أن يحدد موعدًا للمكالمة
انتهت اليوم الجمعة مباراتا الجولة الـ18 في بطولة دوري روشن السعودي، بفوز الوحدة على أبها بنتيجة هدفين لهدف، وفوز العدالة على الخليج بثنائية دون رد.
ويتواجد الاتحاد في صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 41 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 40 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 31 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 28 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 22 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 22 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 22 نقطة.
الرائد في المركز العاشر برصيد 21 نقطة في جدول ترتيب دوري روشن، بينما الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 20 نقطة، ويتواجد الاتفاق في المركز الـ12 والوحدة في المركز الـ13 ولكل منهما 19 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، العدالة في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 13 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.
وتُختتم مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، غدًا السبت بإقامة مباراتين.
المباراة الأولى ستكون بين فريقي الباطن والاتفاق وتنطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب نادي الباطن.
المباراة الثانية بين فريقي ضمك والنصر وتنطلق في السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.