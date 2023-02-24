ترتيب دوري روشن بعد فوز الوحدة والعدالة

انتهت اليوم الجمعة مباراتا الجولة الـ18 في بطولة دوري روشن السعودي، بفوز الوحدة على أبها بنتيجة هدفين لهدف، وفوز العدالة على الخليج بثنائية دون رد.

ترتيب دوري روشن

ويتواجد الاتحاد في صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 41 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 40 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 31 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 28 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 22 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 22 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 22 نقطة.

الرائد في المركز العاشر برصيد 21 نقطة في جدول ترتيب دوري روشن، بينما الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 20 نقطة، ويتواجد الاتفاق في المركز الـ12 والوحدة في المركز الـ13 ولكل منهما 19 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، العدالة في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 13 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.

موعد مباراتي الغد

وتُختتم مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، غدًا السبت بإقامة مباراتين.