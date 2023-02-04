تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

يتابع عشاق كرة القدم العربية، القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية، كون البطولة الحالية والمقامة في المغرب، تشهد مشاركة 3 أندية عربية أصحاب شعبية كبيرة في الوطن العربي وهم الهلال والأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي.

وكان النادي الأهلي افتتح البطولة مساء الأربعاء الماضي بالفوز على نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية دون رد في الدور التمهيدي، كما تُقام حاليًا مباراة الهلال ضد الوداد في دور ربع النهائي.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

وتُنقل مباريات البطولة عبر قنوات SSC السعودية و TNT القناة المغربية الرياضية وقناة AEA العراقية.

ويُعد 11157 هو تردد القناة المغربية الرياضية والقمر الصناعي لها هو العرب سات، كما أن معامل استقطاب القناة عمودي، ومعدل الترميز الخاص بها 27500، تصحيح الخطأ 5/6.

أما تردد قناة SSC عبر قمر النايل سات فهو 12523، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة SSC عبر قمر العرب سات هو 12418، استقطاب القناة هو أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

ويُعدد تردد قناة AEA ضمن القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية، هو 11636، استقطاب عمودي ومعدل الترميز هو 27500.

وتُقام مباريات كأس العالم للأندية في المغرب خلال الفترة من 1 وحتى 11 من شهر فبراير، على ملعبي مراكش وأغادير الكبيرين.

وشهدت بطولة مونديال الأندية الـ19 والمقامة في المغرب، مشاركة كل من ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، سياتيل ساوندرز الأمريكي بطل دوري أبطال كونكاكاف، فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل قارة أوقيانوسيا، الوداد المغربي بطل دوري أبطال إفريقيا وصاحب الأرض، الأهلي وصيف دوري أبطال إفريقيا، الهلال بطل دوري أبطال آسيا.