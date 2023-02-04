Icon

الدفاع المدني يسيطر على حريق بحي الهفوف Icon الأرصاد: درجات الحرارة تلامس الصفر من الاثنين المقبل Icon كنو يُسجل هدف التعادل لـ الهلال باللحظات الأخيرة Icon مشهد مؤثر لوداع طالب باكستاني بإحدى مدارس المملكة Icon تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية Icon حالات إلغاء عقد الإيجار الإلكتروني Icon أنمار الحائلي: كتيبة نمور الاتحاد لا يُمكن إيقافها Icon ضبط مواطن صدم جهاز رصد آلي عمدًا بأحد المسارحة Icon الإنذار المبكر : رياح نشطة وأتربة مثارة على الرياض Icon التعادل السلبي عنوان الشوط الأول من مباراة الوداد الرياضي ضد الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تُقام حاليًا في المغرب في نسختها الـ19

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

2023-02-04 الساعة 7:17
تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يتابع عشاق كرة القدم العربية، القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية، كون البطولة الحالية والمقامة في المغرب، تشهد مشاركة 3 أندية عربية أصحاب شعبية كبيرة في الوطن العربي وهم الهلال والأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي.

وكان النادي الأهلي افتتح البطولة مساء الأربعاء الماضي بالفوز على نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية دون رد في الدور التمهيدي، كما تُقام حاليًا مباراة الهلال ضد الوداد في دور ربع النهائي.

قد يهمّك أيضاً
Img

ببغاء يسجن صاحبه ويغرمه 100 ألف دولار

Img

وزارة الاتصالات تعلن بدء التسجيل في معسكر الأمن السيبراني

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

وتُنقل مباريات البطولة عبر قنوات SSC السعودية و TNT القناة المغربية الرياضية وقناة AEA العراقية.

ويُعد 11157 هو تردد القناة المغربية الرياضية والقمر الصناعي لها هو العرب سات، كما أن معامل استقطاب القناة عمودي، ومعدل الترميز الخاص بها 27500، تصحيح الخطأ 5/6.

أما تردد قناة SSC عبر قمر النايل سات فهو 12523، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة SSC عبر قمر العرب سات هو 12418، استقطاب القناة هو أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

ويُعدد تردد قناة AEA ضمن القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية، هو 11636، استقطاب عمودي ومعدل الترميز هو 27500.

الأهلي ضد أوكلاند سيتي
الأهلي المصري ضد أوكلاند

وتُقام مباريات كأس العالم للأندية في المغرب خلال الفترة من 1 وحتى 11 من شهر فبراير، على ملعبي مراكش وأغادير الكبيرين.

وشهدت بطولة مونديال الأندية الـ19 والمقامة في المغرب، مشاركة كل من ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، سياتيل ساوندرز الأمريكي بطل دوري أبطال كونكاكاف، فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل قارة أوقيانوسيا، الوداد المغربي بطل دوري أبطال إفريقيا وصاحب الأرض، الأهلي وصيف دوري أبطال إفريقيا، الهلال بطل دوري أبطال آسيا.

الوداد الرياضي ضد الهلال

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفتح يهزم الوحدة بثنائية في مباراة مؤجلة
حصاد اليوم

الفتح يهزم الوحدة بثنائية في مباراة مؤجلة

حصاد اليوم
مختص: الدراسة عن بعد في رمضان ستخفف...
السعودية اليوم

مختص: الدراسة عن بعد في رمضان ستخفف...

السعودية اليوم
ابتكار ملصق بحجم العملة المعدنية لمراقبة نمو...
صحة وطب‎

ابتكار ملصق بحجم العملة المعدنية لمراقبة نمو...

صحة وطب‎
الحج توضح حقيقة تقليص مدة الإقامة لتأشيرات...
السعودية اليوم

الحج توضح حقيقة تقليص مدة الإقامة لتأشيرات...

السعودية اليوم
جمعية ألزهايمر بالرياض تستضيف المؤتمر الدولي الخامس 
السعودية اليوم

جمعية ألزهايمر بالرياض تستضيف المؤتمر الدولي الخامس 

السعودية اليوم
معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة
الرياضة

معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة

الرياضة
تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان
السعودية اليوم

تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان

السعودية اليوم
خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري والدفاعي...
السعودية اليوم

خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري والدفاعي...

السعودية اليوم