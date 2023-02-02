ترقية 1840 فردًا من منسوبي مكافحة المخدرات بمختلف الرتب

أصـدر مدير عام مكافحة المخدرات، اللواء محمد بن سعيد القرني، قرارًا بترقية 1840 فردًا من منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اعتبـارًا مـن تاريخ 1/ 7/ 1444هـ، وبمختلف الرتب العسكرية في جميع مديريات وفروع مكافحة المخدرات بالمملكة.

شكر وتقدير

وأعرب اللواء القرني عن شكره للأمير عبدالعزيز بـن سـعـود بـن نايـف بـن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه لمنسوبي الوزارة كافة بمختلف القطاعات الأمنية والدعم غير المحدود لمنسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، مثمنًا توجيهاته ومتابعته لمهام وأعمال منسوبي مكافحة المخدرات.

تهنئة

وهنأ اللواء القرني منسوبي مكافحة المخدرات مـن الأفراد المترقين، سائلًا الله لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية عونـًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهـم ومليكهم ووطنهـم، ومحاربتهـم آفة المخدرات، داعيًا الله- سبحانه وتعالى- أن يحفظ وطننا الغالي وقيادته وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.