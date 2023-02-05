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القبض على عناصر داعش في إسطنبول

تركيا تحبط مخططاً إرهابياً ضد قنصليات أوروبية

2023-02-05 الساعة 2:08
تركيا تحبط مخططاً إرهابياً ضد قنصليات أوروبية
المواطن - فريق التحرير

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اعتقلت السلطات التركية 15 شخصًا من أنصار تنظيم داعش الإرهابي في إسطنبول، على خلفية التخطيط لهجمات ضد قنصليات أوروبية.

مخطط داعش

وأفاد بيان للشرطة التركية، اليوم الأحد، بأن الموقوفين كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات ضد قنصليات أوروبية، وتحديداً السويدية والهولندية، وأماكن العبادة الدينية للمسيحيين واليهود في تركيا.

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المخطط الداعشي لتنفيذ هجمات ضد القنصليات الأوروبية وأماكن العبادة ربطته وسائل إعلام تركية بحادث حرق القرآن الكريم التي وقعت في العاصمة السويدية ستوكهولم قبل أيام.

القبض على الإرهابيين

ومنذ أيام، ألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، حيث كان يخطط لاستهداف أتراك وسياح أجانب في إحدى المناطق الحيوية بالمدينة.

وأفادت مصادر أمنية بأن فرق مكافحة الإرهاب أطلقت عملية ضد داعش بالولاية، وتمكنت من تحديد هوية مشتبه به قام بتصوير ونشر مقاطع فيديو تتضمن الترويج للتنظيم، والتهديد بتنفيذ عمليات في المناطق الحيوية المكتظة بالسياح والمدنيين.

مداهمة منازل

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن المصادر  الأمنية، أن قوات مكافحة الإرهاب داهمت منزل المشتبه به ويدعى “م. أ.”، حيث ألقت القبض عليه، كما صادرت أجهزة رقمية وعددًا من رايات التنظيم وأدوات تستخدم في صناعتها مثل الأقمشة والأصبغة، فضلاً عن أدوات حادة كان يخطط لاستخدامها خلال تنفيذ عملية إرهابية.

وأضافت المصادر: “نتيجة فحص المواد الرقمية عثرت الفرق على مقطع فيديو يظهر فيه المتهم وهو يتلقى من مشتبه به آخر رسالة المبايعة لـ داعش”.

كما عثرت الفرق الأمنية التركية على معلومات تشير إلى أنه خطط لتنفيذ عملية في إحدى المناطق الحيوية في إسطنبول.

مخاطر إرهابية

وألقت السلطات التركية القبض على مشتبهين بانتمائهما إلى تنظيم داعش في ولاية قيصري وسط البلاد، بعد مداهمة موقعين في توقيت متزامن، وتبين اختباء المشتبه فيهما بهما. وتمكنت من القبض على الداعشيين، مشيرة إلى أنهما سوريان ومتورطان في أنشطة مسلحة لصالح التنظيم في بلدهما.

وكانت هولندا وألمانيا وفرنسا وسويسرا قد أعلنت غلق قنصلياتها مؤقتاً في إسطنبول بداعي وجود مخاطر إرهابية.

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