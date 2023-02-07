تركيا تحركت 3 أمتار جراء الزلزال المدمر

قال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، إن تحول الصفائح التكتونية التي تسببت في الزلازل في تركيا تسبب في تحرك البلاد نحو 3 أمتار كاملة.

تحرك الصفيحة العربية

وأوضح رئيس المعهد، البروفيسور كارلو دوغليوني: ما نسميه الصفيحة العربية تحركت نحو ثلاثة أمتار على طول الاتجاه الشمالي الشرقي الجنوبي الغربي فيما يتعلق بلوحة الأناضول، مضيفًا أنه كان هناك إزاحة لأكثر من ثلاثة أمتار لنحو 100 ميل.

ويقع جزء كبير من تركيا على لوحة الأناضول، لكن جنوب غرب تركيا يقع على الصفيحة العربية إلى جانب سوريا.

نتائج الزلزال المدمر

وفي سياق آخر، قالت الأمم المتحدة إن آلاف الأطفال قد لقوا حتفهم في زلزال تركيا الأخير، كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن 23 مليون شخص قد تأثروا بالزلزال.

وضرب زلزال آخر تركيا في وقت مبكر من صباح اليوم، بقوة 5.6 ريختر، بعد أن أحدث زلزالان آخران بقوة 7.8 و7.5 ريختر دمارًا في جنوب غرب البلاد وشمال سوريا أمس.

وتم تأكيد مقتل أكثر من 5000 شخص في البلدين، وما زال الآلاف محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة.

كما تبذل اليونسكو جهودًا لمسح المواقع التراثية المتضررة والمحافظة عليها، حيث قالت إنها أجرت مسحًا أوليًا للأضرار التي لحقت بمواقع التراث في المناطق التي ضربها الزلزال؛ بهدف المساعدة في تأمينها واستقرارها بسرعة.

وأضافت منظمة اليونسكو أنها قلقة بشكل خاص بشأن الوضع في مدينة حلب القديمة في سوريا، المدرجة في قائمة التراث العالمي المهددة بالانقراض.

وفي تركيا، قالت منظمة اليونسكو إنها حزنت لأنباء انهيار عدة مبانٍ في قلعة ديار بكر وحدائق هيفسيل، وهي موقع تراث عالمي يعود إلى العصور اليونانية والرومانية القديمة.