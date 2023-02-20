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بعد 12 يومًا من البحث تحت الأنقاض

تركيا تعثر على جثة طباخ شهير وشقيقته تحت أنقاض الزلزال

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ صباحاً
تركيا تعثر على جثة طباخ شهير وشقيقته تحت أنقاض الزلزال
المواطن - فريق التحرير

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عثرت السلطات التركية على جثة طه دويماز، الطباخ المعروف عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد 12 يومًا من البحث تحت الأنقاض.

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العثور على الجثة

وكان مرتادو منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، قد انشغلوا خلال الأيام الماضية، بأنباء اختفاء طه دويماز وشقيقته تحت أنقاض منزل خالتهما في مدينة هاتاي، حتى جاءت الأخبار السيئة، مساء أول أمس السبت، بإعلان العثور على جثث طه وشقيقته وخالته وزوجها.

شهرة واسعة

وعانى دويماز من التنمر على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تحسن حالته المادية، وبداية اهتمامه بمظهره وتطوير مطبخه؛ حيث كان بعض الأشخاص يعايرونه بفقر عائلته وكونه من طبقة اجتماعية بسيطة.

وحقق طه دويماز (19 عامًا)، شهرة واسعة بفيديوهات الطبخ التي كان يصورها من مطبخ منزل عائلته المتواضع بإحدى القرى، وكانت شقيقته ملك نور (17 عامًا)، تساعده وتشاركه الظهور أحيانًا، وفي غضون بضعة أشهر حظي بـ1.3 مليون متابع لحسابه على تطبيق تيك توك، زادوا إلى 2.1 مليون بعد إعلان وفاته.

نعي طه دويماز

وحرص عدد من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي على نعي طه دويماز، كان في صدارتهم الشيف الشهير بوراك أوزديمير، الذي كان من أوائل الذين أكدوا نبأ وفاة الطباخ الشاب، مقدمًا العزاء لكل متابعيه وأفراد عائلته.

ومع استمرار الهزات الارتدادية بعد الزلزالين المزدوجين اللذين ضربا المنطقة فجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات عصر أمس الأحد ولاية ملاطية وسط تركيا. وقالت هيئة إدارة الكوارث: إن الزلزال ضرب منطقة يشيليورت على عمق 7 كيلومترات. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في الزلزال.

 

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