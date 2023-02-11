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هربوا من خطر الحرب فتوفوا تحت الأنقاض

تركيا تعيد 1240 جثة من ضحايا الزلزال إلى سوريا

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ مساءً
تركيا تعيد 1240 جثة من ضحايا الزلزال إلى سوريا
المواطن- فريق التحرير

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قضى أكثر من 1240 نازحًا سوريًا نحبه في تركيا بسبب الزلزال المدمر، فبعد أن هربوا من خطر الحرب في بلادهم نفدت أعمارهم تحت ركام الأنقاض.

ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال

وكانت هيئة إدارة الكوارث في تركيا قد أعلنت مساء السبت ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في البلاد إلى 22327 شخصًا.

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وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة السورية مساء السبت ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في مناطق سيطرة الحكومة إلى 1408 قتلى، بينما تم تسجيل 2341 إصابة، أما منظمة الخوذ البيضاء فأعلنت مساء السبت ارتفاع عدد القتلى في شمال غرب سوريا إلى 2167 بينما تخطى عدد الجرحى الـ3000.

وفي وقت سابق أكد المرصد السوري ارتفاع حصيلة الضحايا في عموم سوريا إلى 5200.

وبذلك يرتفع عدد الضحايا في كل من سوريا وتركيا إلى أكثر من 27500 شخص، بحسب قناة العربية.

1240 نازح سوري قضى نحبه في زلزال تركيا 

ويأتي هذا بينما يستمر رجال الإنقاذ في تركيا بالبحث عن ناجين وانتشال الجثث من تحت الأنقاض، وقد نجحوا بالفعل السبت بإنقاذ عدد صغير من الناجين بعد قضائهم نحو 6 أيام تحت الركام.

وبينما كانت منظمة الخوذ البيضاء قد أعلنت الجمعة انتهاء عملية البحث عن الناجين في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة، استمر البحث السبت في مناطق الحكومة، لكن قائد فوج إطفاء اللاذقية قد أعلن مساء السبت انتهاء عمليات إخراج ضحايا الزلزال في جميع مناطق هذه المحافظة.

توقعات بتجاوز الضحايا 40 ألف قتيل

يأتي هذا بينما أعرب نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، عن اعتقاده بأن عدد ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا سيتجاوز 40 ألف قتيل.

وقال غريفيث، السبت خلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز: من الصعب للغاية إعطاء تقدير دقيق لأن الأنقاض لم يتم إزالتها بعد، لكنني متأكد من أن عدد القتلى سيتضاعف أو يزيد.

وأضاف غريفيث: تواجه سوريا وقتًا أكثر صعوبة في التعامل مع تداعيات هذه المأساة بسبب سنوات الحرب.

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