محمد عبده في ليلة تكريم طلال مداح: اللي زرعه تلاميذه حصدوه حضور غفيرة لحفل صوت الأرض وسط تألق النجوم جمال عارف: الهلال يشارك بـ كأس العالم للأندية كبطل وليس مرشحًا تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل على مكانة الفن السعودي استضافة السعودية لكأس آسيا أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء الباحة أكثر مكان تجمع قرود البابون و40 ألف قرد بـ 500 بؤرة ببغاء يسجن صاحبه ويغرمه 100 ألف دولار زيت الزيتون صالح للقلي والطبخ وزيرة الخارجية الفرنسية تصل الرياض تويتر تطلق ميزات بالجملة لاستقطاب مستخدمين جدد
أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن إحياء ليلة صوت الأرض الخاصة بتكريم الفنان الراحل طلال مداح، دليل على مكانة الفن السعودي والمملكة، موجهًا الشكر للقيادة الحكيمة.
لا أريد كلمة نشكر "تركي آل الشيخ"، الشكر فقط لقيادة هذا البلد..
كلمة معالي رئيس هيئة الترفيه في ليلة تكريم طلال مداح@Turki_alalshikh#ليلة_صوت_الارض#روتانا_خليجية pic.twitter.com/bJ2zhZyZ9vقد يهمّك أيضاً
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 1, 2023
وأضاف آل الشيخ، خلال لقائه المذاع على قناة روتانا خليجية، أن ليلة صوت الأرض لتكريم الفنان الراحل طلال مداح رسالة إلى الجميع بمكانة الفن بالمملكة، ومكانة الراحل طلال مداح.
ووجه الشيخ الشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العد الأمير محمد بن سلمان، قائلًا: الأمل والشكر لقيادة هذا البلد.
ويشارك في الحفل عدد كبير من كبار النجوم العرب أبرزهم: الفنان صابر الرباعي، وراغب علامة، وعبدالله الرويشد، ونبيل شعيل، والفنانات: نجوى كرم، وأصالة، وداليا مبارك.