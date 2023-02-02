تركي آل الشيخ يعلن: محمد عبده يلحن لـ عبدالمجيد عبدالله

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أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، عن عمل مشترك يجمع فنان العرب محمد عبدالله مع الفنان عبد المجيد عبدالله.
وعدوني بس اتمنى تكون كلام البدر 🇸🇦❤️🎶 pic.twitter.com/9IYI839JXJقد يهمّك أيضاً
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 2, 2023
ونشر آل الشيخ فيديو على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” فيديو يجمع كلًا من الفنانين معلنًا عن عمل مشترك يقوم فيه الفنان محمد عبده بالتلحين للفنان عبدالمجيد عبدالله.
وخلال حوار ودي بينهما عن آخر مرة تعاونا فيها معًا ، رد المستشار تركي آل الشيخ قائلًا: اتفقنا.