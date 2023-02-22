تشكيل مباراة الإنتر ضد بورتو تشكيلة مانشستر سيتي لمواجهة لايبزيج وظائف شاغرة في فروع التصنيع الوطنية تركي آل الشيخ: يوم التأسيس مناسبة وطنية لإبراز الهوية السعودية السيسي يهنئ الملك سلمان وولي العهد الرئيس التونسي يقيل ثاني وزير خلال أقل من شهر شفاء مريض ثالث من الإيدز القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال وفولاد رئيس الإمارات ونائبه يهنئان الملك سلمان وولي العهد وظائف إدارية شاغرة في العليان القابضة
رفع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال معاليه: “يوم التأسيس يمثل تاريخا عميقا للدولة السعودية التي تحقق على يد أئمتها الاستقرار في الجزيرة العربية، والوحدة الوطنية، واستمرت المسيرة حتى يومنا هذا لتبلغ المملكة مستويات رفيعة في مختلف المجالات تحت قيادة رشيدة تستند على إرث عظيم وحضارة عريقة”.
وأضاف معاليه: ” ذكرى يوم التأسيس باعث على الاعتزاز بالجذور التاريخية، ومناسبة وطنية لإبراز الهوية السعودية، وربطها بالعمق الحضاري والتاريخي الذي بدأ بناؤه قبل ثلاثة قرون، ورفع راية العدل ونشر مفاهيم التنمية”.
وأشار آل الشيخ أن تأسيس الدولة السعودية كان اللبنة الأولى للوقوف أمام التشتت الذي عاشته الجزيرة العربية قبل أن يبدأ الإمام محمد بن سعود بتوحيد أرجائها بدءاً من الدرعية إلى جميع أنحاء البلاد لترسخ لحضارة وتاريخ وثقافة عريقة.